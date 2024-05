Obras em duplicação da via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante começam

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início, nesta terça-feira (21), a obra de duplicação da Via de Ligação Guará-Núcleo Bandeirante, que conta com investimento de R$ 10,1 milhões.

Além da ampliação da pista, o projeto prevê estrutura de drenagem, ciclovia, calçadas, paisagismo e o encabeçamento da ponte que passa sobre o Córrego Vicente Pires.

O secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Valter Casimiro, vistoriou a obra e determinou que os trabalhos no local ganhem maior celeridade, para aproveitar o período de estiagem. “Acompanho de perto todos os projetos e tenho orientado nossas equipes a acelerar a execução nesse período sem chuvas”, reforçou. “Quando pronta, a duplicação vai trazer mais segurança, conforto e fluidez no trânsito da região”, afirmou.

Segundo Douglas Dias, engenheiro da SODF, a via tem extensão aproximada de 1,2 km e, quando pronta, a ciclovia terá cerca de 3 km. Ele explicou ainda o objetivo da obra. “O principal motivo é o engarrafamento: na parte de cima já é duplicado e, quando o motorista chega nesse trecho, se depara com o afunilamento da via”, detalhou.

“Além disso, foram verificados muitos casos de alagamento, então a drenagem vai acabar com esse problema. A estrutura da ponte existente já está bastante erodido, então o encabeçamento vai garantir mais segurança e durabilidade dessa estrutura”, completou o engenheiro.

As informações são da Agência Brasília