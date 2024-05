Pavimentação no Sol Nascente chega ao Condomínio Virgem da Vitória

O problema da poeira e da lama chegou ao fim para os moradores do Condomínio Virgem da Vitória, localizado no Trecho 3 do Sol Nascente. Por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), o Governo do Distrito Federal (GDF) finalizou a obra nas quatro ruas do residencial e entregou à população toda a estrutura de drenagem, pavimentação e sinalização nesta terça-feira (21).

O cenário no condomínio era completamente diferente há 18 anos, quando o casal Davi Ribeiro e Cláudia Maria se mudou para lá. Segundo eles, no lugar da rua que hoje está pavimentada com blocos intertravados, havia plantações de legumes e verduras. “Eu abria a porta de casa, dava três passos e catava batatas”, lembra o motorista de ônibus, que diz ser o primeiro morador do residencial. “Já enfrentamos muitas dificuldades, era muita lama e poeira; hoje, já podemos ver o avanço”.

Para Cláudia, a chegada da pavimentação significou uma mudança de vida. Afastada do ofício de cabeleireira desde 2016, decidiu retomar as atividades e transformou um espaço de sua casa em estúdio de beleza. “Estou voltando aos poucos, atendendo pessoas conhecidas. Com certeza vai facilitar o acesso e a chegada dos clientes, e isso vai aumentar os atendimentos”, afirma.

A implementação de infraestrutura urbana no Trecho 3 do Sol Nascente conta com investimento total de mais de R$ 60,2 milhões do GDF. O prazo firmado com a empresa contratada para a execução do projeto é até o final de janeiro de 2025.

“Os moradores sofriam muito com inundações, eram muitas perdas causadas pelas chuvas”, explica o secretário de Obras, Valter Casimiro. “Essa entrega representa mais qualidade de vida e conforto para todos os que vivem aqui. Estamos trabalhando incansavelmente para concluir todo o projeto do Trecho 3 o mais rápido possível, para que os benefícios possam alcançar mais pessoas.”



Balanço

A SODF tem três contratos vigentes para a implantação de infraestrutura urbana nos três trechos do Sol Nascente. Juntos, somam cerca de R$ 187,7 milhões voltados para melhorias para a região. Cento e cinquenta mil habitantes serão beneficiados com ganho na mobilidade urbana e redução das áreas de risco, além da regularização dos sistemas de água, esgoto e pavimentação.

O subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, Erinaldo Sales, acredita que, com o período de seca, será possível acelerar as entregas na região. “Conseguimos executar boa parte da drenagem pluvial em vários pontos do Sol Nascente. Com a estiagem, estamos seguindo a determinação de agilizar a pavimentação e, assim, entregar cada setor com a infraestrutura completa, ou seja, drenagem, pavimentação e calçadas”, explica.

*Com informações da Secretaria de Obras (SODF)