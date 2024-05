DPDF tem aumento de 15% nos atendimentos no primeiro quadrimestre de 2024

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) registrou aumento de 15% no número de atendimentos no primeiro quadrimestre de 2024 em comparação ao mesmo período do ano passado. A instituição realizou 260.088 atendimentos presenciais e virtuais apenas nos quatro primeiros meses deste ano. No mesmo intervalo de 2023, foram contabilizados 224.541.

Os atendimentos foram prestados pela Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC/DPDF), nas Unidades Móveis de Atendimento Itinerante, nos Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) e na Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz.

Em 2024, a CRC/DPDF foi a unidade que mais realizou atendimentos, contabilizando 37.894: 33.033 virtuais e 4.861 presenciais. Em seguida, está o NAJ de Defesa da Saúde, com 16.396 atendimentos registrados. Na sequência, o NAJ de Planaltina, com 15.830 atendimentos contabilizados; seguido pelo NAJ de Ceilândia, com 15.621 atendimentos; e o NAJ Atendimentos Iniciais de Brasília, com 13.269.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, o aumento no número de atendimentos da instituição é uma indicação positiva de ampliação do acesso à Justiça, proteção dos direitos humanos, prevenção e resolução de conflitos, fortalecimento da cidadania e identificação de demandas e necessidades da população vulnerável. “A ampliação dos atendimentos revela que mais cidadãos em situação de vulnerabilidade estão exercendo seus direitos e participando ativamente da vida democrática, promovendo uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática”, defendeu.

*Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF)