Obras é o setor com mais vagas neste início de semana

São 73 oportunidades para profissionais como pedreiros, eletricistas, ladrilheiro e mestre de obras

Com remunerações que podem chegar a R$ 3,2 mil, mais benefícios, as agências do trabalhador estão com 341 vagas de emprego abertas em 73 profissões nesta segunda-feira (31). Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Os interessados em concorrer a uma delas têm duas opções: cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou ir pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador, abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

A área que mais está contratando é a de obras. São 77 vagas distribuídas para serralheiro e ajudante, armador de ferragens, pedreiro e auxiliar, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, ladrilheiro, mestre de obras e servente. Os salários ficam entre R$ 1.212 e R$ 3 mil, mais benefícios.

Entre as oportunidades, 24 são para quem deseja atuar com veículos. Serão contratados ajudante de motorista, alinhador de rodas, auxiliar de mecânicos, lanterneiro, mecânico, montador de automóveis e pintor. Os salários são de R$ 1.212 a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Algumas profissões são pouco frequentes na tabela e estão com vagas nesta segunda-feira (31): diretor de serviço de saúde (1), para quem tem nível superior, com remuneração de R$ 1,5 mil; operador de elevador (2), para profissionais de nível médio que receberão R$ 1,4 mil mensais; e piscineiro (2), cujo salário é de R$ 1.212, também para quem tem nível médio de escolaridade.

Contratações

As agências também têm canal aberto para empreendedores que desejam buscar profissionais. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Com informações da Agência Brasília