Obras dos Cepis de Riacho Fundo e Riacho Fundo II entram na fase final

As obras para a construção dos Centros de Educação da Primeira Infância (Cepis) do Riacho Fundo e do Riacho Fundo II, que estavam entre as principais demandas da comunidade local, estão em fase final. Faltam apenas os ajustes finais, como finalização das pinturas, a colocação do piso vinílico, os equipamentos, a finalização do paisagismo, a colocação de portas e esquadrias.

A unidade do Riacho Fundo II, com 95% da obra concluída, ficará pronta primeiro. Com capacidade para atender 188 crianças de 4 meses a 6 anos de idade, a nova instalação tem uma estrutura moderna e ampla, com salas pedagógicas equipadas, espaços de lazer e recreação, além de áreas administrativas. A creche vai funcionar em período integral, com o objetivo de expandir o acesso a uma educação infantil de qualidade.

No espaço do Riacho Fundo, a obra está com 85% dos serviços concluídos. A unidade é moderna e totalmente adaptada às necessidades das crianças.

As novas unidades de educação infantil contam com 10 salas pedagógicas cada. Além disso, os projetos das creches foram pensados para garantir o conforto e o bem-estar das crianças, com banheiros adaptados com fraldários, refeitórios, pátios cobertos e descobertos e brinquedotecas. Cada unidade contará, ainda, com um teatro coberto para o melhor desenvolvimento das crianças.

“Essas obras são de grande importância para a comunidade dessas regiões e reforçam o compromisso do governo em relação à atenção à primeira infância”, enfatizou Fernando Leite, presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), órgão responsável pelos trabalhos.

O investimento ultrapassou a marca de R$ 14 milhões, valor que inclui a execução das obras, bem como os ajustes necessários para garantir que as novas unidades atendam às necessidades da população.

“Essas creches vão mudar a rotina de muitas famílias. São estruturas completas, pensadas para acolher bem as crianças e dar tranquilidade aos pais”, destacou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. De acordo com a gestora, é o tipo de investimento que tem impacto direto no dia a dia da comunidade e a primeira infância está no centro das prioridades do GDF. “Estamos falando de um público que precisa de cuidado, de espaço adequado e de profissionais preparados. Essas unidades entregam tudo isso”, finalizou.

*Com informações da Novacap