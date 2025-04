Escolas de gestão compartilhada do DF recebem atendimento odontológico gratuito

Os estudantes do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 do Núcleo Bandeirante, uma das escolas de gestão compartilhada do Distrito Federal, passaram a contar com atendimento odontológico gratuito. A iniciativa dá continuidade à parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e as secretarias de Saúde (SES-DF) e de Segurança Pública (SSP-DF), que ampliaram o serviço – antes voltado apenas aos servidores da SSP – para os alunos da rede pública.

Nesta primeira semana, os 850 alunos do 6º ao 9º anos participam de palestras educativas sobre saúde bucal. A partir da próxima semana, os atendimentos clínicos serão realizados mediante agendamento. Serão oferecidos procedimentos como exames clínicos, profilaxia, raspagem de tártaro e restaurações.

A CEF 01 foi escolhida como escola piloto da ação, mas a expectativa é que todas as 25 unidades de gestão compartilhada do DF sejam contempladas. Criado em 2019, o modelo cívico-militar resulta da parceria entre a SSP-DF e a SEEDF, com foco em disciplina, atividades extracurriculares e suporte social.

Para o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, ampliar o acesso a serviços de saúde dentro das escolas reforça o compromisso do governo com o bem-estar dos estudantes. “Levar ações sociais para dentro das escolas de gestão compartilhada é mais do que uma iniciativa de governo – é um dever. Estamos cuidando da saúde, da formação e da dignidade dos nossos jovens, especialmente daqueles que mais precisam”, afirmou.

Segundo o subsecretário de Gestão Compartilhada, coronel Alexandre Ferro, a seleção das escolas é baseada em índices de vulnerabilidade, considerando indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região e o mapa da violência escolar.

“Quanto mais vulnerável a escola, maior sua prioridade. Precisamos incluir essas unidades em projetos sociais para atender às demandas de comunidades em áreas carentes e com altos índices de violência. Esse é o papel da Secretaria de Segurança Pública”, ressaltou.

O projeto reforça o caráter multidisciplinar das escolas de gestão compartilhada, que contam com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na coordenação de atividades disciplinares e extracurriculares, promovendo uma formação cívica, ética e social.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF)