Obras de melhorias em estradas rurais previnem acidentes

Os transtornos e dificuldades enfrentados por motoristas que trafegam nas estradas rurais que dão acesso ao Núcleo Rural Rajadinha l, em Planaltina, estão perto do fim. Esta semana, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) deu início ao trabalho de manutenção e ampliação das estradas locais.

As estradas de acesso à localidade se encontravam em péssimas condições, praticamente intransitáveis, com muitos trechos apresentando desníveis e buracos que viram verdadeiras armadilhas para todos que usam as rodovias. Moradores reclamam que, durante o período chuvoso, motoristas disputam pistas estreitas com riscos para todos que buscam acesso àquela comunidade rural.

A DF-250, rodovia que conecta as comunidades dos núcleos rurais Rio Preto, Tabatinga e Rajadinha, também apresenta trechos perigosos. Com o intuito de sanar o problema, o DER iniciou uma série de melhorias, visando não apenas a ampliação da via, mas a implementação de medidas que vão garantir segurança aos motoristas e moradores. As mudanças incluem ainda sinalização adequada, reforço da pavimentação e outras medidas para reduzir os riscos de acidentes.

Outra antiga reivindicação da área rural, segundo os moradores, é a implantação de um transporte público mais eficiente para a região. A comunidade lembra que além das péssimas condições das estradas, o serviço público de transporte deixa muito a desejar e não oferece nenhuma segurança ao usuário.

O mesmo pensamento tem o distrital Pepa, que visitou a região, e destacou a importância da melhoria viária, bem como a colocação de mais ônibus para atender a população que reside na zona rural. “Já fizemos uma solicitação a Semob para ampliar o número de linhas, a implantação novos itinerários, e também a melhoraria da frota de ônibus que atende a região. Não podemos permitir que essas pessoas andem no sol e na chuva para terem acesso ao transporte público”, finaliza o parlamentar.