Edital do concurso da Novacap tem retificações

O edital do concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) sofreu novas retificações. Esta é a segunda mudança no texto desde sua publicação.

Segundo o novo texto, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), passa a ser permitido “ao candidato se inscrever para as vagas reservadas para os hipossuficientes, mesmo em área de emprego que não haja previsão de vaga ou de cadastro de reserva, considerando a possibilidade de ocorrer, durante o prazo de validade do concurso público, a abertura de novas vagas acima do número inicialmente previsto”.

O novo texto também destaca que perde o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, o candidato que, por ocasião do procedimento de heteroidentificação não for considerado pessoa negra no procedimento de heteroidentificação; não comparecer ao procedimento de heteroidentificação; evadir-se do local de realização do procedimento de heteroidentificação sem passar por todos os procedimentos da avaliação; ou não apresentar o documento de identidade original.

Outra novidade é que, em relação às provas discursivas (engenheiro agrimensor e médico do trabalho), a correção vai ser feita para quem, aprovado na prova objetiva, estiver classificado até o quantitativo equivalente a três vezes o somatório das vagas imediatas e de cadastro reserva, ou no mínimo 27 candidatos, o que for maior, respeitados os empates na última colocação.

Entre os pontos modificados na primeira vez, estava a modificação na quantidade de vagas para o cargo de engenheiro civil (de 24 para 27), a exigência no registro ativo e adimplente no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (Sistema CRT/CFT) para a posição de técnico em edificações; e a inclusão do acrescido de título de especialista ou residência em medicina do trabalho para médico do trabalho, entre outras.

O concurso público da Novacap prevê 120 vagas imediatas e outras 306 para formação de cadastro reserva, em cargos de nível médio, técnico e superior.

O prazo de inscrições para o concurso segue aberto até o dia 20 de maio, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 60 para empregos públicos de nível médio e nível técnico e de R$ 80 para empregos públicos de nível superior.

Os interessados devem acessar o site do Instituto Quadrix, banca organizadora responsável pelo certame, para realizar conferir a íntegra do edital e suas retificações; bem como fazer a inscrição.

Há oportunidades para os cargos diversos cargos para exercer funções em jornadas de 20 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 4.942,94 e R$ 10.800.

As informações são da Agência Brasília