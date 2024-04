Alunos de escola pública participam de evento sobre a importância dos garis

A profissão de gari é essencial para a manutenção da limpeza das cidades. Para mostrar o cotidiano destes profissionais, garis da Sustentare Saneamento foram convidados a participar do evento “Descobrindo o mundo: aventuras profissionais na terra dos pequenos”, promovido pela Escola Classe 25, na Ceilândia, nesta quinta-feira (2).

Além de mostrar o dia a dia da varrição e da coleta com carrinhos e caminhões compactadores (tamanho real e em miniatura), garis farão teatro lúdico mostrando a importância do descarte correto do lixo tanto para o meio ambiente como para os profissionais, evitando acidentes de trabalho.

“A gente percebe que as crianças têm um encantamento com os profissionais da limpeza pública, então aproveitamos a proximidade com a data do Dia do Gari (16 de maio) e fizemos o convite para a Sustentare mostrar a importância desta profissão aos nossos alunos. Estão todos muito ansiosos por recebê-los”, afirma Rayane Marques, vice-diretora da Escola Classe 25.

Participarão da ação cerca de 700 alunos, entre 4 e 10 anos de idade, bem como funcionários da escola. O evento será dividido em dois turnos, no período da manhã vai começar às 8h30 e no período da tarde às 14h.

A Sustentare levará ao local um caminhão compactador (tamanho real), no qual os garis farão simulações da coleta de resíduos sólidos e secos, assim como um mini caminhão compactador, desenvolvido pela empresa, com a finalidade de possibilitar que as crianças vivenciem a realidade da profissão de gari. Na ocasião, a Sustentare também vai distribuir lixitos e ecobags feitos com uniformes usados dos colaboradores da empresa.

O teatro lúdico terá duração de aproximadamente 30 minutos. Cada turma terá um representante, que vai ganhar um uniforme de gari infantil, e será responsável por guiar os alunos para tirar fotos com os profissionais da limpeza pública e caminhões.

“No teatro, os garis vão ensinar, de forma divertida e didática, como separar o lixo seco do orgânico, como descartar corretamente vidro quebrado, espetinho de churrasco e outros materiais perfuro cortantes”, explica Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento.

O evento “Descobrindo o mundo: aventuras profissionais na terra dos pequenos” iniciou em 2022 e já recebeu profissionais de diversas áreas, como: dentistas, bombeiros, polícia penal por meio do Núcleo de Operações com Cães, polícia civil por meio do Núcleo de Papiloscopia, entre outros. Profissionais que atuam dentro da escola também são valorizados e reconhecidos. As crianças já aprenderam sobre as profissões de auxiliar de limpeza, de cozinheira, de secretária e, em breve, terão aula de cozinha experimental.

SERVIÇO

O QUE: garis da Sustentare Saneamento vão mostrar a importância e o cotidiano da profissão no evento “Descobrindo o mundo: aventuras profissionais na terra dos pequenos”, promovido pela Escola Classe 25

ONDE: Escola Classe 25 (EQNN 22/24 área especial – Ceilândia Sul)

QUANDO: quinta-feira, 2 de maio de 2024, às 8h30 e às 14h

PORQUE: o intuito do evento é valorizar as profissões essenciais e ampliar os conhecimentos dos alunos a respeito de cada uma delas.