Obras de iluminação pública no Residencial Total Ville V, em Planaltina, são concluídas

A CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) finalizou mais uma etapa das obras de instalação de iluminação pública no Residencial Total Ville V, localizado no Setor Mestre D’Armas, em Planaltina. A intervenção contempla a instalação de modernas luminárias de LED, com início na entrada da BR-030 e término nas proximidades da Escola Classe 16, beneficiando diretamente os moradores da região.

Ao todo, foram instalados 84 novos postes e 179 luminárias, ampliando a cobertura de iluminação pública com tecnologia mais eficiente e sustentável. O investimento para a realização da obra foi de R$ 521,5 mil, recurso previsto no planejamento de expansão da rede de iluminação pública do Distrito Federal, executado pela CEB IPes.

“A ampliação da iluminação pública no Setor Mestre D’Armas representa mais do que infraestrutura. Trata-se de um avanço significativo na qualidade de vida dos moradores, que passam a contar com mais segurança, mobilidade noturna e valorização do espaço urbano”, afirmou o diretor de Modernização e Obras da CEB IPes, Mauro Landim.

A ação faz parte da proposta de modernização e universalização da iluminação pública em todo o DF, promovendo mais sensação de segurança, eficiência energética e bem-estar à população. A substituição de equipamentos antigos por luminárias de LED também contribui para a redução do consumo de energia e dos custos de manutenção, além de oferecer maior durabilidade e melhor desempenho na iluminação das vias públicas.

