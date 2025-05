Obras de drenagem e mutirão de serviços melhoram infraestrutura do Bananal, na Fercal

O Governo do Distrito Federal (GDF) intensificou os investimentos em obras de drenagem pluvial em diferentes regiões da capital, com foco na melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população. Uma das intervenções em destaque está em andamento na avenida principal do bairro Bananal, na Fercal, onde a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), em parceria com a administração regional, executa a instalação de uma rede de captação de águas pluviais.

O novo sistema tem como objetivo eliminar os constantes alagamentos que ocorriam na região durante o período chuvoso, protegendo a pavimentação e permitindo a futura construção de um calçadão. A iniciativa beneficiará diretamente cerca de 600 famílias, proporcionando mais segurança e mobilidade.

A obra foi viabilizada após a constatação da ausência de drenagem adequada, o que causava acúmulo de água e deterioração das vias. O projeto inclui a instalação de tubulações dimensionadas conforme a topografia local, bocas de lobo e poços de visita em pontos estratégicos, além da recuperação do pavimento após a conclusão dos serviços. A próxima comunidade a receber intervenções semelhantes será a Boa Vista.

Moradores aprovam melhorias

Gregory Moura, chefe de brigada e morador da região, destaca os impactos positivos da obra. “Era um trecho com muitos buracos e muita poeira. Essa obra vai ajudar muito a desafogar o trânsito na DF-150 e melhorar o acesso para todos os moradores. É um serviço de qualidade”, afirma. Nascido e criado na Fercal, Gregory acompanhou de perto o crescimento da comunidade e se diz satisfeito com as transformações.

Outro morador, o comerciante David Ferreira, de 44 anos, lembra das dificuldades enfrentadas pela população: “Quando chovia, a água descia com força, quebrava as calçadas que a gente construía, detonava tudo. Foi um período complicado”. Ele comemora a atuação do GDF e da administração regional, que segundo ele mudaram a realidade local.

Programa Administração nas Comunidades mobiliza esforços locais

Paralelamente à obra de drenagem, o programa Administração nas Comunidades foi iniciado oficialmente na última terça-feira (20) no Bananal. A ação concentra durante duas semanas os serviços da administração regional, com o apoio do programa GDF Presente, da Novacap e de outros órgãos parceiros.

Entre os serviços realizados estão tapa-buracos, roçagem, retirada de entulhos e inservíveis, patrolamento de vias não pavimentadas, instalação de meios-fios e limpeza de bocas de lobo. Também foi disponibilizada uma tenda para atendimento direto aos moradores, que podem apresentar demandas que estejam ao alcance da administração.

“O foco é resolver problemas antigos e dar respostas rápidas para a população. Já retiramos mais de 5 toneladas de entulho das esquinas”, afirma o administrador da Fercal, Fernando Madeira. Segundo ele, o mutirão continuará com o recolhimento de itens maiores, como sofás, carcaças de geladeira e vasos sanitários, que podem acumular água e favorecer a proliferação do mosquito da dengue.

Impacto social e estrutural

Com mais de 30 anos de moradia na região, a comerciante Maria Souza elogia as ações do governo: “Essas ações dão vida à nossa comunidade, e nos sentimos cuidados pelo GDF”. Ela afirma que as melhorias também contribuem para o aumento da segurança e facilitam o acesso ao comércio local.

Fernando Madeira destaca que a Quadra 6 do Bananal, onde as obras se concentram, é uma das áreas mais recentes da Fercal e enfrentava problemas históricos de infraestrutura devido à ocupação irregular. “Já conseguimos resolver a questão da água com a Caesb e agora estamos tratando da iluminação pública e da rede elétrica, que devem ser implantadas até o fim do ano”, adianta.

Para o coordenador do Polo Área Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves, a concentração de esforços em uma única comunidade permite acelerar a resposta a demandas antigas e fortalecer a integração entre governo e moradores. “Isso gera motivação nas equipes e melhora a percepção da população sobre as ações do governo”, conclui.

Com informações da Agência Brasília