Obra inacabada gera transtornos a moradores do Riacho Fundo

Prédio desativado virou abrigo de pessoas em situação de rua. Vizinhos relatam insegurança e desconforto com o entulho do local

Moradores da QS 16 do Riacho Fundo I têm convivido com o desconforto e a insegurança. Isso porque um prédio abandonado no conjunto 8 virou abrigo de pessoas em situação de rua, que, sem a devida assistência, acabam utilizando o local de maneira inadequada, gerando entulho e dejetos no imóvel e atraindo insetos à região.

O músico Manoel Rodrigues, 58 anos, é morador da região e detalha o problema. Manoel lembra que, há cerca de cinco anos, o imóvel mudou de dono. O novo proprietário iniciou uma obra com o objetivo de construir quitinetes para aluguel, mas a intervenção teria sido embargada, e o responsável, largado o prédio inacabado.

Com o imóvel vazio, pessoas em situação de rua começaram a se abrigar no local e, há aproximadamente cinco meses, começaram a surgir os problemas desta obra inacabada. “Está cheio de entulho, insetos, fezes”, conta Manoel. As imagens, feitas por moradores, confirmam o relato:

Fotos cedidas ao JBr

Manoel conta ainda que a obra tem infiltrações visíveis, o que pode gerar um risco de queda do prédio. Além dos perigos de saúde e segurança pública, o morador lamenta o incômodo que é ter em sua rua um imóvel ao léu. “Aqui, quem colocar uma casa à venda nunca vai obter sucesso, porque quando o comprador observa esse ‘belo cartão postal’, desiste na hora.”

O morador conta que a vizinhança acionou a Administração Regional do Riacho Fundo para denunciar o problema. A reportagem tentou contato com a pasta, mas não obteve retorno até a última atualização do texto.