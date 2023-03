OAB suspende carteira de advogado que agrediu mulher no DF

O caso ocorreu na segunda-feira (20), em um estacionamento no Sudoeste

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiu, nesta terça-feira (21) uma nota de solidariedade à advogada Giselle Piza, de 39 anos, que foi agredida com socos por outro advogado após discussão sobre uma focinheira de cachorro. O caso ocorreu na segunda-feira (20), em um estacionamento no Sudoeste.

“O Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) confirmou, formalmente, a identidade do agressor da advogada, Gizelle Piza, e está suspendendo a sua carteira profissional por 90 dias. Mais uma medida é a abertura do devido processo disciplinar, assegurada a ampla defesa e o direito ao contraditório”, afirma a nota.

O agressor estava com seu cachorro da raça cotton tullear solto e sem focinheira, a advogada foi até o homem alertar do perigo de acontecer um ataque, a mesma estava com seu pet de porte menor na coleira, da raça shih-tzu.

Ela chamou a polícia e o homem tentou fugir, nesse momento a advogada pegou o celular para fotografar a placa do carro do homem, logo em seguida, o advogado parte para cima e agride Giselle.

A vítima recebeu dois socos no rosto e teve seu cabelo puxado pelo homem.

Veja a nota completa:

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão da Mulher Advogada (CMA/DF), com base no Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994, Art. 44) e do Provimento n.º 164/2015-CFOAB, vem a público manifestar seu mais profundo repúdio às agressões sofridas pela advogada Gizelle Piza, bem como toda nossa solidariedade a ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gizelle Piza foi vítima de desrespeito e de agressões físicas em 20 de março de 2023.

Vídeos na imprensa trazem o condenável episódio de agressões, que se iniciou após o cachorro da advogada ser atacado pelo cachorro do agressor, lamentavelmente identificado como advogado.

A atitude do agressor é misógina e covarde. Não toleramos qualquer tipo de violência contra as mulheres.

Acompanharemos a investigação do caso e a punição necessária, dentro das nossas competências e possibilidades, sendo observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A violência contra a mulher, em todas as suas formas, preocupa sobremaneira todas as mulheres e homens membros da OAB/DF, que têm atuado de forma incisiva no apoio às medidas de conscientização e de enfrentamento à violência, com o propósito de estancar este mal social.