OAB/DF repudia atos antidemocráticos de 8 de janeiro

A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) publicou uma nota de repúdio aos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília na tarde deste domingo (8).

“Não há qualquer possibilidade de considerar esses abusos como manifestação popular”, revelou o informe publicado no site da seccional.

Os criminosos invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, causando muita destruição em todo lugar. O presidente eleito Lula (PT) decretou intervenção federal no DF até o dia 31 de janeiro para conter o grave comprometimento da ordem pública.

Leia a nota em íntegra:

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) repudia, veementemente, a absurda violência que ocorre neste momento em Brasília, perpetrada por grupos radicais antidemocráticos, que não aceitam os resultados das eleições de 2022.

É inadmissível que as invasões do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) e não podemos permitir que fiquem sem a devida responsabilização severa de quem organizou, de quem financiou, de quem participou e de quem foi omisso na contenção dos atos criminosos de depredação e que atenta contra os Poderes Públicos constituídos.

Estão gravemente agredidas as autoridades democraticamente e constitucionalmente constituídas. Não há qualquer possibilidade de se considerar esses abusos como manifestação popular.

É indispensável que as forças de segurança entrem em ação para debelar essa violência, efetuar prisões e retomar as Casas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário.

É fundamental proteger vidas e restaurar o patrimônio público. Não podemos nos curvar a atos golpistas e esses crimes devem ser apurados e punidos.

A Ordem dos Advogados do Brasil é instituição pilar da democracia e acompanhará ativamente as apurações, cobrando das autoridades as respectivas punições desses atos de violência e depredação .