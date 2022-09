“Sou liberal por natureza”, explica Ibaneis em sabatina

Durante uma entrevista para a rádio Mais Brasil, Ibaneis, candidato à reeleição, explicou sua posição econômica

Elisa Costa

Em sabatina na manhã dessa sexta-feira (9), o governador Ibaneis Rocha (MDB) declarou que é “liberal por natureza”. A fala do candidato à reeleição foi para rádio Mais Brasil, quando questionado sobre o desenvolvimento econômico no Distrito Federal e seus planos para um possível próximo mandato. “Equalizamos todos os impostos na região Centro-Oeste e atraímos muitas empresas de polo logístico, empresas que contratam muito. Acho que é daí que vem o desenvolvimento”, explicou.

O mandatário é abertamente apoiador dos empresários da capital, pois acredita que são deles que vem grande parte da geração de emprego e renda. Constantemente, relembra a isenção de alguns impostos que melhoraram o ambiente de negócios em Brasília, até mesmo para micro e pequenos empreendedores, e não deixou de citar os dados: “Em 2019, tínhamos 330 mil desempregados, hoje chegamos a 257 mil. É uma diferença considerável”.

Em âmbito político, comentou sobre sua relação com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e afirmou que os dois não têm tanta proximidade, mas que a relação é de respeito mútuo. “Temos que manter a cidade funcionando. O presidente também quer o DF para frente, crescendo e desenvolvido”, pontuou o governador. Ibaneis esteve ao lado do chefe de Estado ao longo dos desfiles de 7 de setembro, o qual participou com a primeira-dama, Mayara Noronha.

O emedebista também foi perguntado sobre os possíveis casos de corrupção dentro do Governo do Distrito Federal (GDF), em específico, sobre o escândalo que apontava o superfaturamento de contratos dentro do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGES-DF). Ibaneis demonstrou tranquilidade e afirmou que a gestão conta com a Controladoria-Geral do DF (CGDF) para cuidar do assunto, contudo, não negou os problemas de transparência nos processos.

“Nós temos uma dificuldade na compra de insumos, e para isso, estamos tentando uma parceria público-privada para que tenha gestão, empresa de logística para fazer o controle em cada unidade de saúde”, explicou o candidato. Segundo ele, o instituto continuará atuando com o governo, porque esse sistema auxilia na contratação de profissionais da saúde: “Se fossemos contratar 8 mil profissionais pela Secretaria de Saúde isso estouraria a Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Com relação às eleições que se aproximam, Ibaneis se diz confiante. Ele acredita que a reeleição não depende do candidato, mas do leitor. Durante a entrevista, alegou que sabe o quanto pode investir na cidade, porque tem as contas “na ponta da caneta”. O líder do Buriti ainda afirmou que criou experiência durante os últimos anos à frente do governo, mas que “gostaria de fazer muito mais” pela cidade.