O sonho de ser Dragão da Independência

Normalmente, as crianças pedem brinquedos no Natal, mas o Henrique Nakamura, de 4 anos, fez um pedido diferente para seu pai. O garotinho revelou ter o sonho de ser um Dragão da Independência, que é uma unidade do exército responsável pela guarda do presidente da República.

O pai de Henrique, o professor Iran Nakamura de 38 anos, conseguiu realizar o sonho do garoto. Na manhã de quinta-feira (23), Iran levou o filho na porta do Palácio da Planalto. No local, o pequeno foi recebido por dois Dragões da Independência, que o esperavam na rampa do prédio.

Confira o vídeo do sonho de Henrique sendo realizado.

“Ele certo dia viu um vídeo da troca da bandeira no Palácio da alvorada e desde então começou a cultivar esse amor pela bandeira, pelos hinos e uniformes”, disse o pai

Iran contou que uma de suas alunas conhece pessoas que trabalham no Palácio do Planalto. Com sede de realizar o sonho do filho, o pai não pensou duas vezes em correr atrás para satisfazer a vontade de Henrique. O menino ficou encantado quando viu tudo acontecendo.

“Ele ainda não entende nada da área militar, apenas é um admirador. Uma aluna minha conhece algumas pessoas no Palácio do Planalto que ajudaram a realizar este sonho. Estava muito ansioso quando contei para ele. E ontem em alguns momentos ficou em um estado de transe”, disse Iran

Confira as fotos de Henrique no seu dia como Dragão da Independência















Dragões da Independência

Os Dragões da Independência são uma unidade do exército responsável pela guarda do presidente da República e pelo cerimonial militar, além de atuar em operações de Garantia da Lei e da Ordem (a cavalo), e manter as tradições equestres da Força Terrestre.

Os militares contribuem com o comando militar do Planalto na garantia da soberania nacional dos poderes constitucionais, cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social.