O que abre e o que fecha no terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo

O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou horários diferenciados para os órgãos públicos

A Seleção Brasileira disputa, nesta sexta-feira (2), às 16h, o terceiro e último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Devido à partida futebolística, o Governo do Distrito Federal (GDF) decretou horários diferenciados para os órgãos públicos. Confira abaixo quais serviços estarão disponíveis e quais estarão suspensos.

Saúde

Os serviços de urgência e de emergência da Secretaria de Saúde funcionarão normalmente nos dias de jogos do Brasil, inclusive durante as partidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende 24 horas, pelo telefone 192. As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, assim como a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) também funcionarão de forma ininterrupta. Já os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), atenderão das 8h às 14h. A vacinação, os ambulatórios e policlínicas, as unidades básicas de saúde (UBS), a Fundação Hemocentro e as Farmácias de Alto Custo também funcionarão das 8h às 14h.

As delegacias da Polícia Civil seguem em funcionamento 24 horas. Ocorrências podem ser registradas pelos números 190 e 197 | Foto: Divulgação/SSP-DF

Segurança pública

O policiamento e os batalhões da Polícia Militar, assim como as delegacias da Polícia Civil, incluindo a de Atendimento à Mulher (Deam) e a da Criança e do Adolescente (DCA), seguem em funcionamento 24 horas. Ocorrências podem ser registradas pelos números 190 e 197.

A Defesa Civil mantém uma equipe de técnicos plantonistas 24 horas. Já o Corpo de Bombeiros Militar, nos dias dos jogos do Brasil, terá o horário de expediente invertido em relação ao horário do jogo e o serviço de emergência funcionará de forma ininterrupta. A população pode acionar as corporações pelos telefones 199 ou 193.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Justiça e Cidadania

As unidades do Na Hora, os núcleos do Programa Pró-Vítima e os conselhos tutelares estarão abertos das 8h às 14h. Demandas urgentes relacionadas aos conselhos tutelares podem ser registradas na Cisdeca, número 125. O Centro Integrado 18 de Maio atenderá em plantão, pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Veja os telefones dos Núcleos do Programa Pró-Vítima para registro de urgências:

Ceilândia – (61) 98314-0620

Guará – (61) 98314-0619

Paranoá – (61) 98314-0622

Planaltina – (61) 98314-0611

Brasília – (61) 98314-0626

Taguatinga (61) – 98314-0631

Itapoã (61) – 98314-0632

Recanto das Emas – (61) 98314-0613

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Cras, Creas e os Centros de Convivência atendem das 8h às 14h nesta sexta-feira (2) | Foto: Divulgação/Sedes

Serviço social

Os Centros Pop e os Restaurantes Comunitários funcionam normalmente em 2 de dezembro. Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os Centros de Convivência atendem das 8h às 14h.

Educação

A Secretaria de Educação informa que as escolas públicas terão atividades presenciais normais no turno matutino e, nos turnos vespertino e noturno, em caráter excepcional e único, não haverá atividade presencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Água e luz

Conforme comunica a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), o expediente dos escritórios regionais e postos do Na Hora será das 8h às 14h. As equipes de manutenção atuarão em regime de plantão e o atendimento remoto, Agência Virtual, app, site e telefone 115 funcionarão ininterruptamente.

As lojas de atendimento e a agência móvel da Neoenergia Brasília também funcionarão das 8h às 14h. Os canais de atendimento virtuais e o plantão operacional da Neoenergia Brasília seguirão disponíveis 24 horas, e estão preparados para prestar orientações e para o registro e atendimento dos serviços da distribuidora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Transporte público

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O horário de funcionamento do Metrô-DF será normal: das 5h30 às 23h30. Haverá aumento de trens entre 14h e 16h para o atendimento daqueles que forem liberados por empresas privadas ou órgãos governamentais. Os ônibus vão circular conforme a programação de dia útil, com reforço de viagens a partir das 13h30.

O horário de funcionamento do Metrô-DF será normal, das 5h30 às 23h30, com aumento de trens entre 14h e 16h | Foto: Divulgação/Semob

Limpeza urbana

Não haverá mudança na atividade da Unidade de Recebimento de Entulho, Aterro Sanitário de Brasília, subcoordenações regionais e núcleos de limpeza, gerência de tratamento, transbordos, instalações de recuperação de recicláveis e papa-entulhos.

Lazer

A Fundação Zoológico de Brasília vai funcionar normalmente das 8h30 às 17h, sendo que a bilheteria fecha às 16h. O Jardim Botânico de Brasília e o Planetário de Brasília estarão abertos com horário reduzido, das 9h às 14h.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todos os parques ecológicos administrados pelo órgão estarão funcionando normalmente no dia 2 de dezembro. Veja os horários:

→Parque Recreativo do Gama: das 6h às 18h

→Parque Distrital das Copaíbas: das 8h às 18h

→Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

→Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 20h

→Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 18h

→Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

→Parque Ecológico Olhos d’Água: portão principal, das 5h30 às 20h30; portões laterais, das 6h às 18h

→Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

→Parque Ecológico de Águas Claras: das 5h às 22h

→Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Areal: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 22h

→Parque Ecológico Cortado: das 6h às 20h

→Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 18h

→Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

→Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 22h

Cultura

Os equipamentos públicos geridos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) funcionarão até as 14h.

A Ceasa funciona normalmente, somente a área administrativa do órgão terá a atividade interrompida | Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

Ceasa

A atividade da Ceasa será normal. Apenas a área administrativa do órgão terá a atividade interrompida, devido ao ponto facultativo decretado pelo GDF.

BRB

As agências e os correspondentes bancários abrirão entre 9h e 14h. Já a visitação ao Mirante da Torre será das 12h às 18h45, sem interrupções em função do jogo do Brasil.

Detran

O atendimento ao público nas unidades do Detran será das 7h às 14h. Já o serviço prestado pelo departamento nos postos do Na Hora vai funcionar das 8h às 14h.

As equipes de Policiamento e Fiscalização do Detran atuarão de forma intensiva nesta sexta (28), assim como ocorreu nas duas primeiras partidas do Brasil no mundial. Os servidores das diretorias de Educação e Engenharia de Trânsito vão atuar em regime de escala especial.

A Fiscalização mantém a atividade normal. O cidadão também pode buscar os serviços de modo online, pelo aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran.

DER-DF

As operações de fluidez do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) seguem normalmente, com início às 13h30 e previsão de término às 15h30.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília