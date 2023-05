O maior centro para congressos e convenções da América do Sul está em Brasília

Em entrevista ao JBr, consultor do grupo que administra o Centro Internacional de Convenções do Brasil traz impressões e detalhes do local

Considerado o maior e mais completo centro de convenções da América do Sul, o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) espera, em 2023, receber mais de 200 eventos. Desde a abertura, o local já sediou cerca de 1,2 mil solenidades.

“Nós somos muito pragmáticos e projetamos 200 eventos em 2023, mas na verdade queremos superar esse número”, comenta o consultor do grupo que administra o CICB, Marcos Cumagai. O profissional avalia que o centro colabora positivamente para com o setor econômico do Distrito Federal. “O CICB proporcionou a reinserção de Brasília como destino preferencial dos grandes congressos e convenções nacionais e internacionais. Além disso, o setor de eventos aquecido colabora com o crescimento da economia, por meio da arrecadação de tributos e dos aumentos dos empregos formais e da prestação de serviços temporários”, avalia.

No CICB são 135 salas, em um prédio vertical. O espaço possui capacidade para receber 20 mil pessoas sentadas, distribuídas nos seus cinco pisos, auditórios e arenas esportivas. São 65 mil m² de área construída, onde foram instalados 12 mil metros de divisórias acústicas em um moderno sistema de módulos que permitem a criação de eventos de diversos formatos, tipos e layouts, atendendo desde uma reunião de diretoria a grandes plenárias para mais de 6 mil pessoas. Há ainda mais três pisos de estacionamento coberto que pode abrigar até 1,2 mil veículos e o25 mil m² de área para exposições, feiras e arenas esportivas.

Fotos: Divulgação

Padrão internacional

Segundo Marcos Cumagai, grande parte dos clientes que participam dos congressos e convenções contam a ele que o CICB estaria no mesmo nível dos melhores centros de convenções internacionais como os de Singapura e Sidney (Austrália), por exemplo.

Um dos grandes eventos já sediados no Centro Internacional de Convenções foi a Olimpíada de Conhecimento em 2018, organizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com mais de 48 mil participantes. Outro destaque são as duas edições dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), onde o CICB rapidamente foi transformado em um complexo esportivo com diversas quadras, arenas de judô e outros esportes de solo, além de uma grande arena para os esportes eletrônicos. Foram mais de 15 mil estudantes em cada edição.

Já em março deste ano, o CICB sediou a maior edição da Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios, com mais de 9 mil participantes, entre prefeitos, secretários de Estado e vereadores. O Centro recebeu as oito edições anteriores.

O segmento médico é outro onde o CICB é consolidado, tendo realizado centenas de congressos. Neste segmento, Marcos Cumagai destaca três edições do Congresso Brasileiro de Cardiologia, o maior congresso médico do Brasil e o 5º maior do mundo.

A ambição do CICB, é muito maior, e uma das estratégias é conquistar o segmento de laboratórios com suas grandes convenções semestrais, além dos segmentos financeiro e de tecnologia.

Ampla estrutura do CICB é elogiada por todo o país e em diversos lugares do mundo, segundo Cumagai.

A melhor logística é de Brasília

Marcos Cumagai explica que cada detalhe do CICB foi pensado para valorizar a experiência dos participantes e otimizar o investimento do cliente organizador do evento. “Nada é improvisado. A cozinha industrial equipada já existe, o restaurante já existe, a mobília básica também é fornecida. Entregamos o produto pronto para o comprador de evento”, afirma.

Quanto à estrutura, o CICB tem o restaurante principal, que atende até 1,3 mil pessoas simultaneamente, e o Espaço Café, com capacidade de atendimento de mais de 700 pessoas ao mesmo tempo. Para as demandas de alimentação – café da manhã, coffee break, almoço e coquetéis, uma cozinha profissional que possui equipamentos de última geração como fornos combinados, fornos de ultracongelamento e equipamentos de cocção mais econômicos e de alta performance, além de 16 câmaras frias que permitem a separação e preparação de peixes, aves, carnes vermelhas e área de higienização e pré-preparo de hortifruti que segue rigorosamente as normativas da Vigilância Sanitária.

Fotos: Divulgação

O CICB conta também com alojamentos que dão suporte para quem está trabalhando no evento, palestrantes e convidados. “Imagine uma plenária para 3 mil pessoas em um piso, e no outro piso, salas de reunião para 3 mil pessoas, e, em outro piso mais 5 mil pessoas com espaço para feiras e exposições conjugado, resultando em maior aproveitamento para o cliente/contratante do evento. E tudo isso com entradas independentes, que permitem privacidade para cada evento e seus participantes. Isso só é possível porque o CICB foi idealizado, planejado e concebido para atender as diferentes necessidades e dinâmicas presentes em todos os tipos de eventos, mesmo os de menor púbico. Entre outros atributos construtivos, os 12 quilômetros de divisórias acústicas instaladas permitem essa flexibilidade e agilidade”, elogia Cumagai.

A questão logística de Brasília auxilia muito na hora de receber esses eventos, de acordo com o consultor do grupo que administra o CICB. “Mostramos em planilha com detalhamento para o cliente/contratante o quanto o Brasília é viável economicamente. Estamos no centro do país, o que proporciona uma redução entre 30% a 50% do custo de deslocamento”, argumenta Cumagai. Para ele, Brasília pode ser um polo de negócios e entretenimento, tal qual como São Paulo. “O DF estava fora do mapa, sendo reconhecido apenas pelas questões políticas, mas é muito mais que isso”.

“Brasília é a capital do país. É isso que a move. Quando se tem um mercado grande, há espaço para todos do ramo de de eventos. A gente tem todos os atributos para gerar muita demanda para a cidade e queremos ajudar a desenvolver o setor. No Distrito Federal, você consegue suprir todas as necessidades de um cliente/organizador de eventos: logística, entretenimento, hotelaria, turismo, cultura, hub aéreo… nós temos vantagem”, salienta.

O que diz a Setur

Neste sentido, o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, reitera que Brasília tem se consolidado cada vez mais na rota dos grandes eventos mundiais. “Hoje nós temos a Arena BRB, o Centro de convenções, equipamentos preparados para receber esses grandes eventos”, cita. Além disso, ele aponta que Brasília tem o terceiro maior aeroporto do país. E como foi falado por Marcos Cumagai, ele também menciona que a capital está no centro Brasil. “Isso é muito positivo para o turismo de eventos”, pontua Cristiano.

Ainda de acordo com o secretário, a segurança pública também é um fator essencial que conta pontos a favor do Distrito Federal, haja vista que estados como Rio de Janeiro e São Paulo, dentre outros, já não oferecem mais essa qualidade. “Brasília tem segurança com logística privilegiada, gerando comodidade e praticidade, o que tornam a cidade única. Temos tudo para nos tornar a grande capital dos eventos. Vamos continuar acelerando e trabalhando para assumir o lugar que merecemos no ranking de grandes eventos nacionais e internacionais”, finaliza.