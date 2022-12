“O intuito era restabelecer a ordem”, diz Ibaneis sobre vandalismo no DF

Os bolsonaristas atearam fogo em cinco ônibus e três carros, além de depredarem viaturas e a fachada da 5ª DP. Ainda assim, ninguém foi preso em flagrante

Horas após atos violentos em Brasília, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, em suas redes sociais, que, durante todo momento, o Governo do DF esteve em contato com o Ministério da Justiça.

“As forças policiais do DF agiram com rapidez e da maneira mais adequada possível”, escreveu. Na noite de ontem (12), grupos de manifestantes contrários a vitória e a diplomação do presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vandalizaram diversos pontos da capital, em especial o Setor Comercial Norte.

Os bolsonaristas atearam fogo em cinco ônibus e três carros, além de depredarem viaturas e a fachada da 5ª Delegacia de Polícia. Ainda assim, ninguém foi preso em flagrante. “Junto do secretário de Segurança do DF acompanhei todas as ações e orientei que todos, devidamente identificados, que participaram desse ato de vandalismo sejam punidos conforme prevê a lei”, finalizou.