“O impacto é grande”, diz Ibaneis sobre aprovação do arcabouço fiscal

Caso nada seja alterado, o governador disse que terá que que trabalhar de forma muito firme para manter as contas do DF em dia

Camila Bairros e Elisa Costa

[email protected]

Na manhã desta quinta-feira (25), o governador Ibaneis Rocha falou sobre a aprovação do arcabouço fiscal e também sobre a possível perda de recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF), que corre risco de ter seu valor congelado para os próximos anos.

“O impacto é grande. A gente perde muita coisa e isso vai impactar nos serviços da cidade, mas ainda temos mais uma etapa, no Senado Federal. Vamos trabalhar junto aos senadores para que possamos reverter isso. Terei de trabalhar de forma muito firme para manter as contas do Distrito Federal em dia, pagamentos e obras em andamento, dentro da melhor qualidade”, revelou o governador.

Com o intuito de sensibilizar os parlamentares dos outros estados do Brasil a votarem pela exclusão do FCDF do texto-base do projeto de lei que estabelece o novo regime fiscal para as contas da União, distritais encerraram a sessão ordinária da tarde de ontem (24) e se dirigiram ao Congresso Nacional.

No entanto, o resultado não foi o esperado. Nada mudou e o projeto segue para o Senado. “Fomos à Câmara dos Deputados para tentar reverter alguns votos e manter os recursos do FCDF. Infelizmente, não conseguimos. Mas vamos seguir firmes e fortes porque a próxima etapa é o Senado Federal”, contou o deputado Max Maciel.

Greve dos professores

Ibaneis falou também sobre a greve dos professores, que começou no começo deste mês. “Ontem tivemos uma reunião bastante produtiva, com uma proposta de antecipação da incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped) à remuneração dos profissionais da ativa, aposentados e pensionistas. Temos uma esperança muito grande de que, na assembleia desta manhã, os professores saiam da greve e voltem a trabalhar”.

O governo ofereceu mais benefícios para a categoria, mas o Sindicato dos Professores só irá divulgar quais foram eles na assembleia que será realizada com os docentes nesta quinta-feira (25).