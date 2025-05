Núcleo Rural São José, em Planaltina, terá suspensão de energia nesta terça

O fornecimento de energia será interrompido nesta terça-feira (6) na Chácara 89 A, localizada no Núcleo Rural São José, em Planaltina. O desligamento programado ocorrerá entre 10h e 16h para a realização de obras de modernização na rede elétrica da região.

De acordo com a distribuidora, a interrupção é necessária para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos. Caso o serviço seja concluído antes do horário previsto, a rede será religada imediatamente, sem aviso prévio.

A empresa também alerta que, além dos desligamentos programados, pode haver interrupções inesperadas no fornecimento de energia em outras áreas. Nesses casos, os moradores podem registrar a ocorrência por meio do telefone 116. O atendimento para clientes com deficiência auditiva e de fala está disponível pelo número 0800 701 01 55, desde que seja utilizado aparelho adaptado.

A companhia recomenda que os consumidores tomem precauções, como desligar aparelhos elétricos durante o período informado, para evitar danos em caso de retorno súbito da energia.

Com informações da Agência Brasília