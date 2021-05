Núcleo Bandeirante: três presos suspeitos de roubo

A Polícia Militar do DF prendeu três homens no conjunto B da quadra 03, no Núcleo Bandeirante. O trio é acusado cometer roubos na cidade de Águas Lindas de Goiás

Na madrugada desta terça-feira (25), a Polícia Militar do DF prendeu três homens no conjunto B da quadra 03, no Núcleo Bandeirante. O trio é acusado cometer roubos na cidade de Águas Lindas de Goiás. A inteligência da PMDF informou sobre três homens suspeitos de estarem comentando roubos no Distrito Federal e entorno, sendo o último na madrugada de segunda-feira (24). As equipes dos Grupos Tático Operacionais (GTOP 45 e 48) foram ao local e, após realizarem um cerco estratégico para evitar uma possível fuga e resistência do suspeitos, conseguiram prender os três homens sem ocasionar perigo aos moradores vizinhos. Vários objetos foram apreendidos, como uma uma pistola .380, com dois carregadores e 109 munições, uma espingarda calibre .12, com 56 munições e aproximadamente 500 gramas de cocaína. Os envolvidos e as apreensões foram conduzidas à 21ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Com informações da PMDF CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE