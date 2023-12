Novos servidores tomam posse em cerimônia no MPDFT

Os novos servidores são provenientes do 10º concurso público para analista e técnico do MPU. Neste último, concorreram mais de 190 mil candidatos em todos o Brasil

O Ministério Público do DF e Territórios formalizou a posse para 15 novos servidores, na tarde desta segunda-feira, dia 4, em cerimônia realizada na sede do órgão. O evento foi presidido pelo procurador-geral de Justiça, Georges Seigneur, e deu posse a cinco técnicos administrativos, além de formalizar a posse de mais cinco técnicos e cinco analistas com formação em direito.

Os novos servidores são provenientes do 10º concurso público para analista e técnico do MPU. Neste último, concorreram mais de 190 mil candidatos em todos o Brasil. No DF, a proporção de candidato por vaga foi de 25 mil. O concurso tem validade até o mês de setembro do próximo ano. Em 2023, foram nomeados 17 técnicos e 22 analistas, além dos 27 promtores de Justiça provenientes de outro concurso.

Segundo a secretária de gestão de pessoas, Mariana Theophilo, as nomeações são para preenchimento de vagas por perda de pessoal ou remoção e não se destinam a reforço de quadro. “Todos os nomeados serão direcionados para postos na atividade-fim, ou seja, atividades que têm impacto direto na prestação de serviços ao cidadão”, explica.

A partir de segunda-feira, dia 11, os novos servidores iniciarão seus trabalhos em suas lotações, mas antes deverão fazer um curso de ambientação, com duração de 3 dias.

Durante a Cerimônia, Georges Seigneur, recordou sua trajetória no Ministério Público, onde ingressou no cargo de técnico do MPU. “Vocês demonstraram capacidade técnica e argumentativa. Agora é o momento de exercer suas funções, de estar junto à população na defesa dos seus direitos”, disse.

A secretária-geral, Claudia Tomelin, também reforçou a importância da atuação no Ministério Público. “Em qualquer lugar que vocês estiverem deve haver uma contribuição para a sociedade. Eu desejo que vocês se sintam integrados e trabalhem pelo aprimoramento do MP”, destacou.

Na mesma linha, o presidente da Associação de Servidores do MPDFT (Asmip), Kleber Aragão, concluiu: “Qualquer caminho para a transformação da sociedade, lá estará o Ministério Público em busca de uma sociedade mais justa”.

Confira abaixo a lista dos novos servidores:

No cargo de técnico administrativo:

Alisson Moura Evangelista

Denise de Jesus do Nascimento

Hiago Vangellis Carvalho da Silva

Thiago Fernandes Beserra

Vanderly Salvador de Queiroz

No cargo de analista de Direito:

Carollyne Ribeiro de Ataides

Elton Barbosa da Silva Junior

Fernanda Lago Monteiro

Luis Fernando Afonso Saboia Vieira

Luiz Henrique Farias Feitosa

Níllian Chrystine Rosa Sampaio Messias

Rafaela Ferraz da Rocha Reis

Thales Emanuel Alves Truta

Tiago de Castro Dourado Cordeiro

Vanderleia Paiva Pereira