Novos membros do Conselho de Transparência do DF tomam posse

Os novos membros representantes da sociedade civil do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal (CTCS) tomaram posse nesta quarta-feira (16), durante a 4ª reunião ordinária do órgão. A solenidade faz parte da programação da 1ª Semana de Controle Social da CGDF e ocorreu na Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).

O mandato dos oito conselheiros que representam a sociedade civil e dos suplentes é de um ano, podendo ser renovado por mais um ano. O CTCS possui composição paritária, com oito representantes do governo e oito da sociedade civil.

O controlador-geral do DF e presidente do CTCS, Daniel Lima, ressalta a importância do conselho para o DF: “É por meio dele que nós recebemos as demandas da sociedade que serão encaminhadas para os diversos órgãos do governo. Hoje, tivemos a posse dos novos conselheiros e suplentes, o que traz uma grande satisfação para o GDF porque efetivamente a sociedade tem participado ativamente do desenvolvimento das políticas de controle social e transparência.”

A subcontroladora de Transparência e Conselho Social da CGDF, Rejane Vaz, explica que o CTCS tem grande importância porque é por meio dele que a sociedade participa das políticas de transparência, de controle social, de acesso à informação. “O papel da CGDF é acolher as sugestões de aprimoramento propostas pela sociedade e levar isso para a execução. É o espaço de debate entre sociedade e governo para a melhoria das políticas de transparência, como o Portal da Transparência e de Dados Abertos e a aplicação da LAI (Lei de Acesso à Informação).

A diretora de Assunto Social do Observatório Social de Brasília, Iolanda Elisia de Oliveira, ressalta que é por meio do CTCS que as demandas são resolvidas. “No conselho, as demandas são prioritárias. É por meio dos debates entre governo e sociedade que conseguimos melhorar bastante a situação das nossas regionais, e de todo o DF”, explica.

Semana de Controle Social

A Semana de Controle Social da CGDF está sendo realizada de 14 a 18 de agosto, com diversas ações para apresentar os conceitos relacionados ao tema e divulgar as ações e projetos desenvolvidos pela controladoria. No início desta semana foram lançados o site Controle Social (www.controlesocial.df.gov.br) e a oficina Governança de Serviços, além da série de vídeo Minuto Controle Social, que está sendo divulgada no YouTube e no Instagram da CGDF.

Conheça a composição dos representantes da sociedade civil do CTCS.

*Com informações da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF)