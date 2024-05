Novos candidatos são convocados para cargos de condutor de ambulância e padioleiro

A Secretaria de Saúde (SES-DF) realiza a terceira convocação para a contratação temporária e formação de cadastro de profissionais da carreira de Gestão e Assistência Pública à Saúde. As vagas são nas especialidades de Condutor de Veículo Urgência e Emergência e Técnico de Apoio Operacional – Padioleiro. A convocação foi comunicada na página oficial da banca

Os novos candidatos foram convocados por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de terça-feira (30), página 45, e de comunicado no site da banca responsável pelo processo seletivo.

Para a contratação, é preciso apresentar a documentação exigida pelo edital normativo 26, de 18 de outubro de 2023, em até 3 dias úteis, no período de 30 de abril a 3 de maio de 2024. A entrega deve ser feita no primeiro andar do Edifício PO 700, localizado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, Asa Norte, conforme horário de atendimento das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O não comparecimento dentro do prazo estipulado resultará na exclusão do candidato no certame. Vale ressaltar ainda que a contratação dos candidatos está condicionada à apresentação e entrega das documentações necessárias, disponíveis no site da SES-DF. Qualquer irregularidade na obtenção dos documentos acarretará a anulação da participação no processo.