Novo tomógrafo chega ao Hospital de Base

Toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no DF comemora a chegada de um novo tomógrafo ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) nesta segunda-feira (30). O equipamento será instalado no pronto-socorro do HBDF e, somado ao já existente na unidade, ampliará a oferta dos exames.

O aparelho foi adquirido por meio de emenda parlamentar, destinada pelo então deputado distrital Julio Cesar. O tomógrafo custou R$ 2,1 milhões, mas a sua utilização demanda um espaço especial, que já vem sendo adaptado pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IgesDF).

Após a montagem, os profissionais passarão por um treinamento e o equipamento será testado. Em seguida, entrará em funcionamento. “Com o novo tomógrafo, pretendemos, pelo menos, dobrar a capacidade e melhorar a qualidade dos exames realizados em nossos pacientes”, ressalta o gerente-geral de Assistência do Hospital de Base, Bruno Sarmento.

A presidente do instituto, Mariela Souza de Jesus, destaca a importância dos investimentos provenientes do Legislativo: “Investimentos como esse são fundamentais para que possamos otimizar o atendimento ao público, e felizmente temos podido contar com esse apoio, que tem sido ofertado pelos parlamentares, tanto no âmbito da CLDF quanto da Câmara Federal. O principal beneficiado é o usuário do SUS”.

