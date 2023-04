Novo sistema de monitoramento de chuvas será apresentado nesta 4ª

A rede do Simcurb é composta por 62 estações instaladas em prédios públicos e privados localizados nas 33 regiões administrativas (RAs) do DF

A partir de quarta-feira (19), quem acessar o site da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) poderá conferir o Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas (Simcurb). Na data do lançamento, a equipe da Superintendência de Drenagem Urbana do órgão apresentará, às 14h30, as funcionalidades da ferramenta que permite visualizar dados de chuvas registrados em áreas urbanas do DF.

A rede do Simcurb é composta por 62 estações instaladas em prédios públicos e privados localizados nas 33 regiões administrativas (RAs) do DF. Os pluviógrafos, responsáveis por medir, de 5 em 5 minutos, dados referentes à precipitação, são operados pela Adasa e instituições parceiras do projeto – Universidade de Brasília (UnB), Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

O objetivo é que as informações geradas pelo Simcurb balizem ações para promover melhorias na qualidade dos serviços prestados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

A análise dos dados coletados contribuirá para identificação de problemas como o desempenho inadequado dos sistemas de drenagem de águas pluviais urbanas, precariedades na manutenção da rede e alagamentos decorrentes de chuvas acima da média.

A longo prazo, com o registro de séries históricas e com o aprofundamento dos conhecimentos sobre o regime pluviométrico em áreas urbanas, o sistema poderá ser utilizado para apoiar órgãos do governo, como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, na transmissão de informes e alertas para a população sobre áreas de risco de alagamentos e inundações.

Com informações da Agência Brasília