Novo mascote do Zoo de Brasília será conhecido nesta quarta (6)

A divulgação do animal vencedor – que recebeu 783 votos – será feita durante evento comemorativo de aniversário do zoo

Depois de ter contabilizado mais de 1,7 mil votos, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) divulgará qual foi o animal escolhido para ser o mascote da instituição. O anúncio será feito na rede social do zoo, nesta quarta-feira (6), pela manhã.

Durante uma votação de 24 horas, o público pôde escolher – entre a loba-guará Atena, o elefante Chocolate, o rinoceronte Thor e a girafa Yasa – qual seria o representante do zoo em campanhas publicitárias, programas educativos e eventos institucionais.

“A maioria dos zoológicos tem um mascote, e nós, não”, observa o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto. “A gente pensou que seria interessante ter um animal que pudesse nos representar. Então, selecionamos aqueles indivíduos que são mais aclamados nas redes sociais pelos visitantes, para que as pessoas pudessem escolher com qual se identificam mais.”

A divulgação do animal vencedor – que recebeu 783 votos – será feita durante evento comemorativo de aniversário do zoo, que existe antes mesmo da capital federal e terá seus 66 anos celebrados nesta quarta (6). Durante as comemorações, haverá uma sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e a assinatura de um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Turismo do DF (Setur) para incluir o zoológico na rota turística de Brasília.

Com informações da Agência Brasília