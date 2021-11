Novo Lázaro: caçada a criminoso mobiliza polícia de Goiás

Além da esposa grávida de 4 meses, e da enteada de apenas 1 ano, o acusado também matou um fazendeiro vizinho e está foragido

Por Tereza Neuberger

O caseiro Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, é procurado pela polícia do estado de Goiás por triplo homicídio, após ter cruelmente assassinado a companheira grávida de quatro meses, Ranielle Aranha, a enteada de apenas um ano e oito meses e ainda um fazendeiro vizinho na região de Corumbá de Goiás.

O acusado já está sendo apontado pela população como ”Lázaro 2.0”, em relação à semelhança com o caso de Lázaro Barbosa de Souza, ocorrido em junho deste ano. O caseiro conhece bem as matas onde estaria se escondendo.

A tragédia provocada por Wanderson Protácio, teve início na noite deste domingo (28), em Corumbá de Goiás, localizada a cerca de 124 km de distância de Brasília. Após uma discussão calorosa com a companheira, Wanderson teria assassinado a mulher grávida e a enteada dentro de casa a facadas, o criminoso teria degolado mãe e filha. Em seguida ele teria se deslocado até uma fazenda onde já teria trabalhado, e lá teria furtado um revólver com seis munições.

Wanderson em posse do revólver se dirigiu à fazenda vizinha e após pedir um refrigerante para o fazendeiro vizinho a qual Wanderson conhecia, o assassino disparou contra Roberto Clemente de Matos que não resistiu com um tiro na cabeça. Em seguida, após agredir, o homem tentou estuprar a esposa de Roberto, Cristina Nascimento da Silva, que também havia sido baleada no ombro pois teria reagido. De acordo com a polícia do estado, a mulher teria se fingido de morta para escapar de Wanderson com vida.

O foragido levou a caminhonete de Roberto e o celular da esposa do fazendeiro. Ele fugiu na manhã desta segunda-feira (29), e abandonou o veículo próximo a uma mata na GO-225, distante apenas alguns quilômetros do local do crime. As informações são de que o assassino esteja na região de Abadiânia, ele teria tentado pegar um ônibus às margens da BR 153 quando avistou a polícia e fugiu para a área de mata próxima às residências. Moradores da região estão com medo de se deparar com o criminoso que estaria armado e muito perigoso.

Wanderson teria vendido o celular da esposa de Roberto, na manhã desta segunda-feira. O aparelho foi localizado no período da tarde pela polícia em posse de um homem em Alexânia, que confessou ter comprado o aparelho celular. O homem foi preso e irá responder por receptação.

De acordo com o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, Tibério Martins Cardoso, Wanderson é um cara bastante frio e violento. Ele já era conhecido na região por arrumar confusão e por já ter sido preso. “É agressivo quando se trata de mulheres e idosos, que geralmente não conseguem se defender”, conta o delegado.

O criminoso já tem passagem pela polícia, ele teria tentado matar uma companheira em 2019 com quatro facadas e já estava solto desde março deste ano para responder em liberdade. Ele teria vindo para o Goiás após ter arrumado confusão em outros estados, como Maranhão e Minas Gerais. “É um cara do crime mesmo. As vezes faz uso de drogas, mas é conhecido na região por furtar coisas e fazer coisa errada.”, explica o delegado.

Neste momento, equipes da Polícia Militar do Goiás e Polícia Civil do estado de Goiás, totalizando mais de 50 policiais, estão em diligências para localizar o homem. As buscas são por terra e contam também com helicópteros. O secretário de segurança que atuou no caso Lázaro, Rodney Miranda, foi solicitado para esse caso e está se dirigindo até a região para acompanhar as buscas.

Admiração por Lázaro Barbosa

De acordo com pessoas próximas a Wanderson Mota Protácio, durante as coberturas do caso Lázaro, em junho deste ano, Wanderson acompanhava e demonstrava admiração pelo criminoso que foi morto ao ser capturado pela polícia após semanas intensas de busca.