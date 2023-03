Novo gramado é instalado no Estádio Bezerrão

Serão plantados 7.600 m² de grama do tipo bermudas, que tem maior resistência e adaptabilidade ao clima

Começou nesta semana a instalação do novo gramado do Estádio Bezerrão, no Gama, que está passando por uma reforma completa. Os trabalhos tem sido executados pela Novacap, com supervisão da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).

Do tipo bermudas, a grama escolhida para o estádio tem um ciclo de vida longo, tendo raízes profundas – que lhe garantem maior resistência – e sendo adaptável aos climas equatorial subtropical e tropical. Serão plantados 7.600 m², metragem correspondente à área do campo. Os trabalhos foram iniciados na semana passada.

Quando concluídas as obras, o novo gramado receberá o nivelamento realizado por meio de laser. “Em pouco tempo, o Bezerrão estará de volta, sediando grandes eventos esportivos em Brasília”, comemora o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

A obra, que demandou recursos de R$ 628 mil, consiste na troca do sistema de irrigação e na colocação de nova camada de areia abaixo da grama. Inaugurado em 1977, o estádio teve o gramado trocado pela última vez há 15 anos.

Com informações da Agência Brasília