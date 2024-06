Novo estacionamento do TJDFT conta com mais de 250 vagas para usuários da Justiça

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) inaugurou, na tarde desta quinta-feira, (27), uma nova área de estacionamento para atender servidores, advogados e usuários que precisam vir à instituição. São 257 novas vagas para veículos e motocicletas localizadas ao lado do bloco B, do Fórum de Brasília.

“Este estacionamento é apenas a semente de um investimento ainda maior que precisa ser feito. Necessitamos de 2 mil vagas, mas o novo espaço já reduzirá bastante o tempo de espera para conseguir estacionar”, declarou o 1º Vice-Presidente do TJDFT, Desembargador Roberval Belinati que, no evento, representou o Presidente do TJDFT, Desembargador Waldir Leôncio Júnior.

O magistrado também afirmou que a sede do Tribunal recebe, diariamente, quase 1,5 mil pessoas de todas as regiões do DF. “Devido à falta de vagas, muita gente precisa vir de ônibus, uber ou táxi. Agora, com a ampliação do estacionamento, levamos mais bem-estar à população”, concluiu.

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, prestigiou a cerimônia e destacou ser um dia de grande alegria, pois a construção de novas vagas para atender a região é um pleito antigo. “Em 2013, já era discutida a necessidade de aumentar o estacionamento nesta região para servidores(as), advogados(as) e a população em geral. Quando tomei posse, assumi esse compromisso e hoje estamos inaugurando o espaço”, ressaltou.

O novo estacionamento foi construído considerando a preservação das árvores existentes e o plantio de novas mudas. As obras tiveram início em 26 de fevereiro de 2024 e são fruto de negociações entre o TJDFT, GDF, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Caixa de Assistência ao Advogado do DF (CAA/DF).

Também compareceram à cerimônia o 2º Vice-Presidente, Desembargador Angelo Passareli, os Desembargadores do TJDFT Leonardo Bessa e Roberto Freitas Filho; o Juiz Auxiliar da 1ª Vice-Presidência do TJDFT, Luis Martius Junior; a Juíza Auxiliar da 2ª Vice-Presidência do TJDFT, Marília Guedes; o Secretário-Geral do TJDFT, Celso de Oliveira; o Procurador-Geral do MPDFT, Georges Seigneur; o Presidente da Novacap, Fernando Leite; e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Distrito Federal (OAB/DF), além de outras autoridades.

*Com informações do TJDFT