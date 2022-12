Novo concurso para o GDF oferta 770 vagas com salários de R$ 9,3 mil

O concurso disponibiliza nomeações para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e está com as suas inscrições abertas até o final deste mês

Aqueles que desejam ter uma vaga no serviço público do Governo do Distrito Federal (GDF) possuem uma grande oportunidade com o novo concurso da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, que disponibiliza 114 vagas imediatas e 656 cadastros reservas para o cargo de auditor.

O cargo, que só pode ser ocupado por candidatos com o nível superior, tem a remuneração inicial de R$ 9.361,95, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados serão alocados em diversos órgãos do GDF, como a Secretaria de Saúde (SES-DF), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e Secretaria de Obras e Infraestrutura. (SO-DF).

O edital divide o cargo de auditor em duas áreas. Uma é para o cargo de auditor de atividades urbanas, com 74 vagas imediatas e 156 oportunidades de cadastro reserva. Os nomeados serão responsáveis por fiscalizar estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, indústria e comércio de bens de consumo, além de promover ações que visem a preservação do meio ambiente.

O outro cargo é o de auditor fiscal de atividades urbanas, que possui 40 vagas imediatas e 500 para cadastro reserva. Estes irão fiscalizar edificações e o uso e ocupação do solo, além de acompanhar o andamento de obras empreendidas no Distrito Federal.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro, e devem ser feitas no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), que é a banca organizadora do concurso. Para ter o cadastro efetivado, é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 265. Não é mais possível pedir a isenção do valor.

O processo de seleção terá início na tarde do dia 26 de fevereiro, onde os concurseiros terão quatro horas e meia para responder a uma prova objetiva de 60 questões e elaborar uma avaliação discursiva de até 30 linhas.

Os aprovados nas provas terão que participar de um curso de formação profissional de 120 horas, que é a segunda e última etapa do certame. O resultado final do concurso público com a lista dos aprovados está previsto para ser divulgado no dia 18 de agosto.