Secretario de Cultura faz apelo contra o uso da Praça dos Três Poderes como estacionamento

A área da Praça dos Três Poderes, onde os carros estão sendo estacionados, é tombada como patrimônio cultural da humanidade

A Praça dos Três Poderes virou estacionamento na tarde de ontem (14). 70 carros serão entregues pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta quarta, em evento que será realizado no Palácio do Planalto, e por isso, resolveram colocá-los em cima das pedras portuguesas do local.

Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, postou em suas redes sociais sua indignação com o caso. “Estamos fazendo um esforço enorme para recuperar a Praça, que foi destruída pelos vândalos, e agora temos que nos preocupar com os carros. A Praça não foi feita para isso”, disse ele.

A área da Praça dos Três Poderes é tombada como patrimônio cultural da humanidade, e os motoristas, ao subirem os carros pelo meio-fio e pararem no meio do local, podem estar estragando o calçamento já danificado. “A Praça foi feita para as famílias virem visitar, para contemplar as instituições, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo”, completou o secretário.

Os veículos estacionados no local serão doados para delegacias da mulher, dentro da política de incentivo ao cumprimento da Lei Maria da Penha.