Novacap intensifica podas no Plano Piloto

As equipes do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) da Novacap atuam constantemente para cuidar da arborização de todo o Distrito Federal, que possui mais de 5,5 milhões de árvores. Apenas no Plano Piloto existem cerca de 1,5 milhão de unidades, que são monitorados por técnicos do DPJ. Sempre que necessário, eles acionam as equipes de poda para atuar preventivamente. É o caso das vias L1 Norte e W1 Sul, que receberam podas preventivas nesta quarta-feira (10).

Recentemente, a Novacap realizou as podas nas vias W3 Sul e W3 Norte, eixinhos L e W sul. A prioridade é dada às árvores que apresentam galhos projetados para baixo, galhos mortos e para o levantamento de copa, sempre visando a segurança das pessoas que transitam por esses locais. As equipes também atuam nas demandas abertas pela população por meio da Ouvidoria 162, em que um técnico analisa o chamado e realiza um diagnóstico, adotado posteriormente pelas equipes de manutenção.

Podas e supressão de árvores e gramados, plantios de mudas, manutenção de canteiros e jardins — todas essas atividades são desempenhadas pelas equipes do DPJ e de empresas terceirizadas. As ações são realizadas de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

A população local reconhece a importância dessas ações. “Estou vendo a poda sendo realizada e é uma ação de grande importância pelo risco que a população estava sofrendo aqui. Nos últimos dias choveu bastante e as pessoas estavam passando embaixo de galhos prestes a cair. Que bom que a Novacap e os órgãos do governo estão aqui realizando a poda, é um belo trabalho”, comentou nesta quarta (10) Genival dos Santos Alves, gerente de um posto de combustível localizado na 106/107 Sul.

A Novacap salienta que o plantio de árvores em áreas públicas é de responsabilidade da empresa e solicita a colaboração da comunidade para evitar o plantio desordenado. A Companhia ressalta que o plantio de árvores por moradores não é permitido, pois pode causar danos ao ecossistema, especialmente quando as árvores são plantadas próximas umas das outras.

“Os moradores costumam plantar árvores de maneira bastante adensada, como se tivesse em um parque. Essa é uma técnica utilizada somente em parques ecológicos. Não podemos plantar concentradamente, por existir o risco de as árvores crescerem desordenadas. Na busca por luminosidade, elas acabam crescendo em qualquer direção, buscando, por exemplo, o sentido dos prédios”, explica Clóvis Araújo Fernando, fiscal de manutenção arbórea da Novacap.

A Novacap também realiza um programa de arborização que compreende o período chuvoso, de outubro a abril do ano seguinte, quando cerca de 100 mil árvores são plantadas seguindo critérios técnicos rigorosos para a seleção das espécies e o espaçamento adequado entre elas. A colaboração da comunidade é fundamental para que as ações de preservação e de segurança sejam efetivas.

*Com informações da Agência Brasília