Novacap e Secretaria de Obras e Infraestrutura promovem festa junina no dia 27

Uma festa que já está virando tradição no Distrito Federal. O Arraiá da Novacap cresceu e vai contar com a parceria da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, neste ano. O evento ocorre em 27 de junho, a partir das 17 horas, com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Nesta semana, as atrações foram confirmadas. Comanda a festa a banda Só Pra Xamegar e a dupla Priscila Arêba e Adriano Teclas, que prometem trazer o melhor do forró, sertanejo e piseiro. A quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba também se apresenta durante o evento com coreografias que prometem levantar poeira. Além deles várias barraquinhas com comidas típicas, como quentão, canjica, arroz carreteiro e feijão tropeiro.

“A cada ano, nosso arraiá fica maior. Já estamos entrando para o calendário dos principais eventos juninos do DF”, comemora o presidente da Novacap, Fernando Leite. “Para melhorar, a Secretaria de Obras e Infraestrutura entrou conosco nessa empreitada para deixar a festa ainda maior”, complementa.

“Trata-se de um evento familiar, com toda segurança e estrutura necessária para que as pessoas se divirtam ao máximo”, enfatiza o secretário Walter Casimiro. “O espaço é amplo e tudo está sendo pensado para que o cidadão tenha o máximo de conforto possível”, finaliza o gestor.

Atrações

A banda de forró Só Pra Xamegar (SPX) comemora 21 anos de carreira com show marcado para celebrar a data. O Só Pra Xamegar foi formado em 2003 e, desde então, tornou-se um dos mais renomados no cenário do forró no Centro-Oeste. O vocalista Diogo Henrique e o músico Bruno Rios são os comandantes do projeto.

Já Priscila Arêba e Ariano Teclas se definem como um forró marcante com personalidade irreverente, talento e carisma. “Nosso repertório é contagiante uma explosão de alegria e emoção”, conta a cantora, que tem mais de 2 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

A quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba, de Samambaia Sul, preparou a coreografia Brincando São João em todo canto para a temporada 2024. No currículo, um título nacional, três no Centro-Oeste e nove no DF, sendo uma das mais vitoriosas da região.

Arraiá Novacap e Secretaria de Obras e Infraestrutura

→ 27 de junho

→ A partir das 17h

→ Entrada gratuita (mediante a doação de 1 kg de alimento)

→ Classificação indicativa livre

*Com informações da Novacap

Agência Brasília