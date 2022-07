Novacap deve indenizar mecânico por prejuízo com queda de árvore

Segundo o processo, em setembro de 2020, o mecânico solicitou à empresa que realizasse o corte da árvore, localizada no Setor de Oficinas do Riacho Fundo I

A A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), empresa de manutenção, foi condenada pela juíza do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF a indenizar um mecânico pelos prejuízos causados por conta da queda de uma árvore. Um ano após a solicitação para a retirada, a árvore caiu e danificou três veículos que estavam sob os cuidados do autor.

Segundo o processo, em setembro de 2020, o mecânico solicitou à empresa que realizasse o corte da árvore, localizada no Setor de Oficinas do Riacho Fundo I. De acordo com ele, a planta estava podre e com risco de queda.

A companhia, no entanto, não realizou a retirada e, em outubro de 2021, após uma chuva com vento, a árvore caiu e danificou três veículos que estavam na oficina. O profissional contou que arcou com os reparos dos carros dos clientes, mas quer que a empresa seja condenada a ressarci-lo pelos prejuízos materiais.

Ao julgar, a magistrada explicou que a Novacap é a responsável pela conservação das árvores no Distrito Federal e que, apesar das solicitações do autor, a não realizou a retirada. No caso, segundo a juíza, houve falha na prestação do serviço. “A falha no exercício das atribuições da parte requerida fez atrair o dever de indenizar a parte autora (…), estando comprovados os elementos da responsabilidade civil do Estado”, registrou. A ré não apresentou defesa.

Dessa forma, a Novacap foi condenada a pagar ao autor a quantia de R$ 20.750,00 pelos danos materiais.

Cabe recurso da sentença.