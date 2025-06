Nova suspeita de influenza aviária em animal do Zoológico de Brasília é investigada

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF) anunciou, nesta quinta-feira (12), a manutenção da interdição preventiva do Jardim Zoológico de Brasília após a detecção de um novo caso suspeito de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP). A decisão foi tomada após a identificação de um emu (Dromaius novaehollandiae), espécie de origem australiana, com sinais clínicos compatíveis com a doença.

Segundo a Seagri-DF, o animal apresentou sintomas neurológicos e teve piora progressiva no quadro clínico. Diante da situação, a equipe técnica optou por realizar a eutanásia do emu e coletar amostras biológicas, seguindo os protocolos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). As amostras foram enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) de Campinas (SP), referência nacional na análise de casos de gripe aviária.

Enquanto aguarda os resultados, a Seagri-DF, em conjunto com o Mapa e com a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), decidiu manter a interdição total do parque. A medida, de caráter preventivo, tem o objetivo de proteger a saúde dos animais, dos trabalhadores e dos visitantes, além de evitar a possível disseminação da doença no Distrito Federal.

A secretaria informou que, até o momento, não foram registradas alterações comportamentais ou clínicas em outras aves ou animais do zoológico, o que é considerado um indicativo positivo. Ainda assim, a manutenção da interdição é considerada essencial para garantir o controle epidemiológico e a segurança sanitária da fauna local.

A Seagri-DF também reforçou que não há risco para a saúde humana no consumo de carne de frango ou ovos devidamente cozidos ou fritos, uma vez que a gripe aviária não é transmitida por meio da ingestão desses alimentos. A transmissão ocorre exclusivamente por contato direto com aves infectadas, sendo o risco de infecção em humanos considerado baixo.

A população é orientada a comunicar imediatamente qualquer suspeita de aves com sinais respiratórios, neurológicos ou com casos de mortalidade elevada e súbita à Seagri-DF, pelos canais oficiais: e-mail falecomadefesa@seagri.df.gov.br ou telefone/WhatsApp (61) 99154-1539.

Com informações da Seagri-DF