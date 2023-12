Nova ponte será construída sobre o rio Melchior

Desde então, técnicos do Departamento trabalham na elaboração e adequação do projeto para a criação de uma nova ponte

A ponte sobre o rio Melchior, localizada na DF-180, entre Ceilândia e Samambaia, foi interditada há alguns meses pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), em função de avarias sofridas em sua estrutura.

Para garantir a passagem dos motoristas que trafegam pela região, a alternativa encontrada pelo DER-DF foi construir uma ponte provisória, em estrutura metálica e gabião, que está funcionando em totais condições de segurança e trafegabilidade.

Desde então, técnicos do Departamento trabalham na elaboração e adequação do projeto para a criação de uma nova ponte para aquela localidade, que se encontra neste momento em fase de conclusão.

“Agora, o DER-DF soltou na praça a licitação para a contratação de uma empresa especializada para demolir a ponte antiga. Esta é a primeira etapa desse processo de recuperação da ponte sobre o rio Melchior. No início do próximo ano, devemos começar o processo licitatório para a contratação da empresa que irá construir a nova ponte”, explicou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

*Com informações da Agência Brasília