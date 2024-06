Nova Escola Técnica do Paranoá atenderá mais de mil estudantes

A Escola Técnica Leste, localizada no Paranoá, se prepara para oferecer educação profissional e tecnológica à população da região. A previsão é que, inicialmente, sejam atendidos 1.080 alunos em três turnos. O investimento na obra é de R$ 12,3 milhões, oriundos do orçamento da pasta e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A construção está sendo realizada na Quadra 1, Conjunto A, na Área Especial 1 do Paranoá, ao lado do Estádio JK Paranoá. Toda a estrutura já está erguida, e, atualmente, os esforços são concentrados nos últimos detalhes, como pintura, jardinagem e limpeza.

O prédio segue o padrão estabelecido pelo FNDE. São 5.577,39 metros quadrados de área construída com 12 salas de aula, cinco laboratórios, auditório, biblioteca, ginásio coberto, depósito de materiais, secretaria, recepção, sala dos professores e de coordenação, diretoria, refeitório e vestiários, além de jardim, estacionamento com 192 vagas, subestação de energia e sistema de reúso de água.

Serão ofertados três modelos de ensino: concomitante, direcionado a quem ingressa no ensino médio ou já o esteja cursando; subsequente, com cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o ensino médio; e integrado à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo o administrador regional do Paranoá, Wellington Santana, a nova unidade de ensino era uma demanda antiga da população. “É uma conquista grandiosa, pois a instituição preparará os nossos estudantes para o exigente mercado de trabalho, na era da tecnologia e da inteligência artificial”, destacou

A coordenadora da Regional de Ensino do Itapoã/Paranoá, Tatiane Resende, afirma que o atendimento abrangerá toda a região leste do DF, além de cidades próximas como Varjão e Lago Norte. “Será um espaço em que o estudante poderá ir além do ensino da sala de aula: terá espaço para estudar em grupo, para praticar artes e fazer projetos de ciências e esporte. É uma escola completa”, ressalta. “A nossa comunidade não tinha esse tipo de atendimento, então, precisavam buscar instituições privadas ou se deslocar para áreas muito distantes de casa. Agora, terão o ensino disponível ao lado de casa”.

A cozinheira Renata Almeida, 45 anos, celebra a construção da unidade de ensino, pois acredita que o filho de 15 anos poderá estudar no espaço futuramente. “É a primeira vez que temos uma escola tão equipada como essa aqui na região”, destaca ela, que mora no Lago Norte. “De ônibus, demora menos de 30 minutos para chegar lá. Vou incentivar meu filho a participar, pois acho que é uma formação muito interessante, com muita oportunidade de emprego”.

Oficializada como região administrativa sete anos após o surgimento dos primeiros moradores, em 1964, o Paranoá ocupa uma área de 83.120,99 hectares e é lar de 69.858 pessoas, das quais 51,9% são do sexo feminino. A idade média é de 30,8 anos, e mais de 63% nasceram no próprio DF, conforme informa a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) de 2021.

Acesso

A rede pública de ensino do Distrito Federal já conta com 16 unidades escolares que ofertam educação profissional e tecnológica em funcionamento. Em 2021, o GDF entregou a unidade de Brazlândia, que tem formado alunos nas áreas de informática, assistência administrativa e de saúde. No último ano, a ET de Santa Maria abriu as portas para a população com cursos de informática, saúde e outras modalidades.

As inscrições para a educação profissional e tecnológica são divulgadas no site da Secretaria de Educação do DF (SEE).

Com informações da Agência Brasília