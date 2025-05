Nova diretoria do Metrô-DF terá foco no planejamento e na expansão

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta quarta-feira (7), o Projeto de Lei nº 1.709/25, que cria uma nova diretoria de Planejamento no âmbito da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF). A proposta tem como objetivo fortalecer a capacidade técnica da empresa para conduzir estudos, planejar estrategicamente suas ações e coordenar iniciativas voltadas à inovação tecnológica, sustentabilidade e expansão da malha metroviária.

Segundo o presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, a medida busca preparar a companhia para os desafios da mobilidade urbana no DF. “O que estamos fazendo é focar, ainda mais, nossos trabalhos no futuro da mobilidade sobre trilhos em Brasília. O objetivo é ter uma equipe dedicada a planejar, efetivamente, as próximas iniciativas, os próximos projetos e a expansão da malha para atender, de forma ainda mais eficiente, a população da cidade”, afirmou.

Atualmente, o planejamento estratégico é conduzido por uma equipe interna da companhia. Com a nova diretoria, haverá criação de cargos e realocação de servidores, de acordo com os critérios técnicos exigidos pelas novas funções. A ideia é reunir em uma estrutura única as áreas responsáveis por estudos técnicos e institucionais, garantindo maior integração e eficiência nas decisões de médio e longo prazo.

A diretoria também estará alinhada com as metas prioritárias estabelecidas desde 2019, quando a companhia iniciou um processo de reestruturação e ampliação dos serviços. Entre as ações em andamento, destacam-se as obras de expansão das linhas de Samambaia e Ceilândia.

“Considerando a expansão do sistema metroviário e o aumento das operações, torna-se fundamental a continuidade dos ajustes organizacionais necessários para adequar a Companhia às novas demandas operacionais, garantindo a qualidade dos serviços prestados a toda população”, reforçou Cabral.

A criação da nova diretoria é mais um passo no esforço de modernizar e ampliar o sistema de transporte sobre trilhos no Distrito Federal, considerado essencial para o desenvolvimento sustentável da região.

Com informações do Metrô-DF