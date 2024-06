Nota Legal vai sortear R$ 3 milhões em prêmios no dia 27

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec) vai realizar o primeiro sorteio do Nota Legal de 2024 no próximo dia 27. O evento será transmitido pelo YouTube, ao vivo, a partir das 15h. Na ocasião, serão distribuídos 12,6 mil prêmios, variando de R$ 100 a R$ 500 mil, somando R$ 3 milhões em premiações.

Para os 979 mil contribuintes habilitados a participar do sorteios, que estavam cadastrados no programa e adimplentes com o fisco do DF até 3 de abril, foram gerados 61.528.158 bilhetes. O número mostra um aumento de 6,28 % na emissão de bilhetes em comparação com o sorteio anterior.

Os participantes aptos a concorrer são pessoas físicas cadastradas no Nota Legal que não estejam inadimplentes com a Receita do Distrito Federal e possuam ao menos um cupom fiscal com CPF entre 1º de maio de 2023 e 31 de outubro de 2023.

Para consultar os bilhetes gerados para seu CPF, o contribuinte deve acessar o site do Nota Legal, onde também poderá atualizar seus dados.

“Os cidadãos não participantes podem se cadastrar e contribuir com a erradicação da evasão fiscal, porque além de distribuir créditos e prêmios, o programa tem o propósito de despertar o entendimento sobre a importância de informar o CPF e solicitar a Nota Fiscal. O que, além de ser um ato de cidadania, é também um exercício contínuo de fiscalização da arrecadação pública’’, explica o chefe do Núcleo de Gestão de Sistemas do programa Nota Legal, Thiago Cunha.

Para fazer o cadastro no Programa Nota Legal ou recuperar a senha, acesse este link.

Confira, abaixo, os prêmios que serão sorteados.

1 prêmio de R$ 500 mil

2 prêmios de R$ 200 mil

3 prêmios de R$ 100 mil

4 prêmios de R$ 50 mil

10 prêmios de R$ 10 mil

30 prêmios de R$ 5 mil

50 prêmios de R$ 1 mil

500 prêmios de R$ 200

12.000 prêmios de R$ 100.

*Com informações da Secretaria de Economia do DF