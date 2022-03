Nota Legal sorteará R$3 milhões em maio

Nesta edição do sorteio, serão gerados bilhetes para cada compra em que os consumidores registraram o CPF na nota, no período entre 1º de maio de 2021 e 31 de outubro de 2021

O próximo sorteio do Programa Nota Legal será no dia 24 de maio. A data foi confirmada na última sexta-feira (4), pela Secretaria de Economia (Seec) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O sorteio do Nota Legal premiará 12.600 consumidores com R$ 3 milhões em prêmios, que vão de R$ 100 a R$ 500 mil. Nesta edição, serão gerados bilhetes para cada compra em que os consumidores registraram o CPF na nota, no período entre 1º de maio de 2021 e 31 de outubro de 2021.

Para participar do sorteio, o contribuinte deve estar inscrito no Nota Legal, pelo site do programa, até o dia 25 de abril. Além disso, não pode ter dívidas em aberto com a Secretaria de Economia. Caso a pessoa opte por não participar do sorteio, pode cancelar sua participação pelo site do Nota Legal até o dia 17 de março.

Cada nota fiscal gerada com o CPF do participante do programa dá direito a um bilhete no sorteio. São permitidos até 200 bilhetes por mês para cada participante.

Os prêmios continuam com os mesmos valores das outras edições, e serão assim distribuídos:

1 prêmio de R$ 500 mil;

2 prêmios de R$ 200 mil;

3 prêmios de R$ 100 mil;

4 prêmios de R$ 50 mil;

10 prêmios de R$ 10 mil;

30 prêmios de R$ 5 mil;

50 prêmios de R$ 1 mil;

500 prêmios de R$ 200;

12 mil prêmios de R$ 100.

O sorteio é realizado eletronicamente pela Secretaria de Economia. O programa utiliza um algoritmo matemático público com função randômica, que distribui aleatoriamente os bilhetes premiados pelas faixas de bilhetes gerados. Para isso, serão usados como base os cinco primeiros números premiados no concurso da Loteria Federal a ser realizado em 21 de maio de 2022.