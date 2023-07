“Nossas forças de segurança são o Máximo”, brinca deputado no lançamento do PAS

Ginvan também celebrou a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional 12/2023, que tratava do reajuste das forças de segurança do DF

Na manhã desta sexta-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e assinatura de atos, em cerimônia que ocorreu no Palácio do Planalto. E quem também esteve presente foi o deputado federal Gilvan Máximo, que fez um trocadilho com seu sobrenome ao parabenizar o novo programa do governo federal. “Nossas forças de segurança são o Máximo!”.

O parlamentar destacou o trabalho e articulação de toda a bancada do DF, assim como o empenho da vice-governadora Celina Leão (PP-DF) e do governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), para que o reajuste das forças de seguranças fosse aprovado pelo Congresso Nacional.

Ginvan também celebrou a aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 12/2023, que tratava do reajuste das forças de segurança do DF, comemorando o empenho de todos os quadros políticos da capital federal.

Foto: Divulgação

“As nossas forças de segurança estão extremamente gratas ao senhor Presidente, e seguirão realizando o trabalho árduo”, finalizou o deputado.

Dentre as medidas apresentadas no PAS estão novas regras para uso de armas de fogo; anúncio de recursos para estados e municípios; projeto de lei para tornar crime hediondo violência nas escolas; e projeto de lei para ampliar medidas e punições contra o Estado Democrático de Direito.