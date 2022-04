Noitada na Asa Sul termina com vítima agredida e roubada

O que começou como uma noite a dois, terminou com um roubo e uma agressão. A coisa toda começou com um rapaz, de 23 anos, identificado como A.C. O homem, que vinha de Minas Gerais, estava hospedado em um hotel na Asa Sul. Lá, ele diz ter conhecido uma mulher e a convidou para dormir com ele no hotel. Aceito o convite, horas depois, ele diz que foi levado por ela ao Carrefour, na intenção de comprar cervejas. Enquanto esperava ela efetuar a compra, do lado de fora, ela teria voltado com três moradores que rua, que teriam agredido a vítima com barras de ferro. O homem desmaiou e, quando acordou, notou que todo seu dinheiro, um total de R$ 3 mil em espécie, havia sido roubado. O rapaz foi encaminhado ao Hospital de Base e teve alta no início desta manhã.