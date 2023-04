No primeiro ano na categoria Elite, Quesia Duarte fatura o ouro no Brasília Bike Camp

A programação será encerrada amanhã com a modalidade Gravel, que tem bicicletas parecidas com a de estrada, mas são provas hibridas

O ciclismo é relativamente novo na vida da atleta Quesia Duarte, 36. Moradora da cidade de Planaltina-DF, ela conheceu a modalidade em 2019 e já soma títulos importantes como o deste sábado, 22, na prova Elite de Mountain Bike XCO do Brasília Bike Camp que está sendo realizado na Torre de TV Digital, no Taquari.

Com o tempo de 1h14min38s no percurso de 24 quilômetros, a atleta que estreou na principal categoria do ciclismo neste ano aproveitou o circuito para melhorar a sua preparação para a próxima semana no Pan-Americano em Araxá, Minas Gerais. O pódio foi completado Dayane Ferreira (1h23mins57) e Jakelliny Moura (1h13min19s)

“Todo atleta gosta de circuitos que a gente consiga mesclar força e técnica e o do Brasília Bike Camp está muito gostoso, fluido onde consegui fazer uma prova controlada para chegar inteira em Araxá na próxima semana e mesmo assim tive um ótimo resultado”, afirmou.

Desde 2019 Quesia disputa as provas na categoria Master e faturou títulos importantes como o Pan-Americano e Brasileiro em 2022 e os vices nacionais em 2020 e 2021. Ela aceitou o desafio de estar entre as principais e por ser nova no ciclismo, a ciclista está pronta para competir em provas mais duras com adversárias fortes.

”Fiz um começo na Master e estava sem motivação. Apesar de estar fazendo o caminho inverso de todos os atletas eu precisava de motivação para evoluir e estou muito otimista que farei bons resultados”, ressaltou.

O Brasília Bike Camp começou nesta sexta-feira, 21, encerrará amanhã com o passeio ciclístico, as provas de estrada, onde o ciclista fará a prova de longa duração no asfalto e encerra a programação com a modalidade Gravel que tem bicicletas parecidas com a de estrada, mas são provas hibridas.