No Museu do Catetinho, atores interpretam personagens que criaram Brasília

Apesar de ser aberta ao público, a experiência da peça tem como foco as escolas públicas do Distrito Federal

Juscelino Kubitschek, Sarah Kubitschek, Oscar Niemeyer e Dulcina de Moraes. Esses são grandes nomes da história de Brasília interpretados no Museu Dinâmico de Cera no Catetinho em comemoração aos 63 anos da cidade. A intenção é que os visitantes interajam com cada personagem nos espaços internos e externos do memorial.

“Nossa ideia é fazer uma homenagem e oferecer uma experiência lúdica sobre a história dessas personalidades tão importantes para a história de nossa cidade, com interação com os atores, música, arte, em geral. Vai ser uma viagem no tempo onde as pessoas poderão conhecer pessoalmente as personalidades”, diz Karen Monteiro, produtora do projeto.

Ela considera que a cultura e a educação são fundamentais para a vida e direito de todos, por isso uniu as duas coisas por meio da arte cênica. Apesar de ser aberta ao público, a experiência tem como foco as escolas públicas do Distrito Federal.

Financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), os atores utilizam mecanismos como música, teatro e artes plásticas para compor o percurso de visitação, que dura entre 40 e 50 minutos, com o caminho pré-indicado. Ao final do passeio, ainda há um espaço com elementos históricos e antigos sobre a construção da capital brasileira, chamado de “Memórias do Catetinho”.

Com entrada gratuita, o espetáculo começou no dia 13 de abril e estará disponível até o dia 29, no Museu do Catetinho no Park Way. Aos sábados, a visitação é livre com duas sessões: às 10h e às 15h. As quintas e sextas são exclusivas para os estudantes, com sessões às 9h15 e às 10h30. Além disso, os dias 21 e 22 serão dedicados à ações de acessibilidade, com monitoria e intérprete de libras.

Personagens da Capital

Juscelino Kubitschek não poderia deixar de ser representado já que a construção de Brasília foi considerada o maior ato de seu mandato de cinco anos. Sua esposa, Sarah Kubitschek, também será interpretada no projeto.

Além deles, também são interpretados Oscar Niemeyer, grande nome da arquitetura brasileira, e Dulcina de Moraes, uma das figuras mais prestigiadas do teatro brasileiro.

Dulcina de Moraes, foi criadora da Fundação Brasileira de Teatro (FBT), que depois foi transformada na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, uma das maiores academias de Artes Plásticas e Arte Cênicas do Brasil.

Oscar Niemeyer foi responsável pela projeção de diversas edificações da Capital, como a Catedral de Brasília, o Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada.

E com o objetivo de homenagear todos os operários que fizeram parte da construção da capital, há também um personagem específico chamado Candango.

O Catetinho, projetado por Oscar Niemeyer, foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek, no Brasil, entre os anos de 1956 e 1959. O acervo do Museu recupera elementos da época, como arquitetura e mobiliário, além de objetos pessoais do próprio JK.

Serviço

Local – Museu do Catetinho – Park Way – Trevo de Gama, Brasília – DF, 72401-970;

Data – 13,14,15,20, 21, 22, 27,28 e 29 de abril

Acessibilidade – nos dias 21 e 22 haverá ações de acessibilidade, com libras e monitoramento

Horários: Quintas e sextas: 1ª sessão 9h15 | 2ª sessão 10h30 – Sábados: 1ª sessão 10h | 2ª sessão 15h (horário pode sofrer alterações)

Entrada gratuita

