No fim de semana, Detran autuou 321 motoristas bêbados no DF

As equipes registraram ainda 511 infrações por falta do uso do cinto de segurança, 13 por transporte irregular de criança e 135 por desrespeito

O fim de semana foi agitado para os agentes que cumpriram ações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Entre sexta-feira (10/6) e domingo (12/6), foram autuados 321 condutores por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica.

As equipes registraram ainda 511 infrações por falta do uso do cinto de segurança, 13 por transporte irregular de criança e 135 por desrespeito ao pedestre na faixa. Além disso, os agentes autuaram 66 condutores inabilitados, 120 por falta de licenciamento do veículo e 14 por dirigir veículo com escapamento irregular. Durante o fim de semana foram recolhidos 84 veículos ao depósito.

Carro com restrição de roubo/furto é recuperado

Na noite de sábado (11/6), durante patrulhamento realizado na Avenida Hélio Prates, em Ceilândia, equipes do Detran-DF flagraram um veículo VW Fusca trafegando de forma perigosa. Durante a abordagem, os agentes de trânsito constataram que o veículo possuía restrição de roubo/furto. Além disso, o condutor estava com a CNH vencida e apresentava sinais de embriaguez. O automóvel e o motorista foram levados para 15ª Delegacia de Polícia.