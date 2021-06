No Dia Internacional de combate às Drogas, Sejus realiza ações educativas em parceria com a PCDF e Detran

A Subsecretaria de Enfretamento às Drogas (SUBED), participará da incineração de drogas com a PCDF e realizará blitz educativas com o DETRAN_A ações ocorrem na sexta-feira (25) e no sábado (26)

Em alusão ao Dia Internacional de Combate as Drogas, estipulada no dia 26 de junho pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), para conscientizar a população sobre este problema mundial, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), por meio da Subsecretaria de Enfretamento às Drogas (SUBED) realizará durante dois dias, na sexta-feira (25) e no sábado (26) diversas ações educativas em parceria com a Polícia Civil do DF e com o DETRAN.

Na sexta-feira (25) na parte da manhã, ocorre a incineração das drogas com a Policia Civil e às 19h, a divulgação do Programa Acolhe DF, em parceria com o Instituto Barba, na Praça do Relógio em Taguatinga.

Já no sábado (26), a Sejus dará continuidade às ações na Blitz educativa com a distribuição de folders e cartilhas com o DETRAN, na Administração Regional do SCIA e Estrutural, no Setor central, Área especial 05,), das 9h às 10h, e no eixo monumental, das 17h às 20h30.

Para a Secretária Marcela Passamani, “Estas ações em conjunto são essenciais para o avanço da efetivação e implementação das políticas de atendimento. A Secretaria de Justiça e Cidadania intensifica este trabalho por meio do Programa Acolhe DF, ao mesmo tempo em que atua na prevenção com as famílias, com as escolas, por meio do diálogo com crianças e adolescentes. Estamos trabalhando para prevenir e evitar que mais pessoas enfrentem problemas com dependência química e levar para as pessoas que enfrentam este problema, a possibilidade de reconstruírem suas vidas”.

O Subsecretário da Subed, Juvenal Araújo, afirma que estas ações são importantes e que o dia 26 de junho vai muito além de uma data, “é necessário suscitar a importância do combate as drogas. Na SEJUS, por meio de políticas públicas estruturantes, ações e projetos prioritários, promovemos reflexões críticas, educativas e atividades de conscientização acerca dessa grave ameaça à saúde pública, a segurança e o bem-estar da sociedade. Consigno que para o enfrentamento às drogas é indispensável a adoção de uma abordagem transversal, integral, interdisciplinar e intersetorial”, pontua.

No enfretamento as drogas, a Subed atua nas diversas frentes, tais como as parcerias com as comunidades terapêuticas que representam um entre diversos modelos de acolhimento, tratamento e atenção as pessoas que fazem o uso e abuso de drogas e na reinserção social com oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, auxílio na busca do emprego com a elaboração de currículos e procura de vagas disponíveis facilitando a empregabilidade e reinserção social, fortalecendo assim o exercício da cidadania.