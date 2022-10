No DF, manifestantes protestam contra o resultado das eleições

Os manifestantes bloquearam diferentes pontos da BR-040, atrapalhando o trânsito nos dois sentidos e ateando fogo em pneus

Após o resultado das eleições, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vários bloqueios em estradas começaram a ser vistos por todo o Brasil, e no DF não foi diferente. Enquanto apoiadores do presidente eleito foram ao centro da cidade para comemorar, manifestantes pró-Bolsonaro bloqueram o trânsito em vias do Entorno.

Em Luziânia, o bloqueio começou por volta de 00h desta segunda-feira (31), quando manistantes fecharam o trânsito nos dois sentidos da BR-040 ateando fogo em pneus. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o protesto foi contra o resultado da eleição.

As autoridades também registraram um bloqueio no quilômetro 94 da mesma rodovia, na altura de Cristalina, e foram para o local para controlar a situação e evitar que haja violência e a interrupção total da passagem de veículos, especialmente os de emergência.