No Cruzeiro, força-tarefa ajuda a reformar a iluminação pública

Um força-tarefa de manutenção no sistema de iluminação pública do Cruzeiro foi iniciada pela CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes) no começo deste mês. A meta é atender todos os 197 chamados abertos por moradores da região, promovendo serviços como troca de luminárias queimadas, reposição de cabos furtados e correções em pontos apagados, tanto em vias quanto em becos de acesso.

Com equipes técnicas especialmente mobilizadas, a CEB IPes vai atuar de forma intensiva para eliminar as demandas reprimidas e oferecer uma iluminação mais eficiente e segura. Além dos atendimentos já registrados, a companhia manterá atenção especial à região ao longo de todo este mês, realizando vistorias e correções preventivas.

“O Cruzeiro receberá um cuidado especial em abril”, afirma Paulo Afonso Teixeira Machado, diretor de Operação e Manutenção da CEB IPes. “Nossas equipes estão dedicadas a solucionar todos os chamados da população com agilidade. Sabemos que a iluminação pública de qualidade é um dos pilares para mais segurança e bem-estar nas cidades, e por isso estamos atuando com todo o empenho necessário.”



O administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires, comemora a ação: “Esse trabalho é primordial para a segurança da nossa população. Já temos recebido o feedback dessas trocas, e os moradores já estão satisfeitos com esse serviço”.

*Com informações da Agência Brasília